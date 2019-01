Eine Reihe von mehr als 250 Jahre alte Häusern an der Langen Straße, die mittlerweile zu einem großen Teil der Stadt selbst gehören. In Bürgeranträgen wird ein Ensembleschutz zur Rettung dieser Häuser gefordert. Das Rathaus äußert hingegen viele Bedenken. Foto: Fälker

Von Stefan Küppers

Wie ausführlich berichtet , hat es während sowie im Nachgang zum großen Bürgerworkshop im vergangenen November Bürgeranträge der neuen Interessengemeinschaft Lange Straße als auch begleitend aus einzelnen Ratsfraktionen Forderungen nach Entschleunigung der Planung gegeben. Für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 23. Januar, 17.15 Uhr im Rathaus hat Fachbereichsleiter Keil Vorlagen zu insgesamt drei vorliegenden Anträgen erarbeitet.

Ein vorgeschaltetes Leitbild hält Keil für nicht notwendig

Die Verwaltung empfiehlt der Politik der Bürgeranregung auf Planungsstopp beziehungsweise -unterbrechung nicht zu folgen. Keil argumentiert, dass sich die Umplanung der Langen Straße noch in einem sehr frühen Stadium befinde. Weil Informationen fehlten, könnten auch noch keine Entscheidungen getroffen werden. So fehlten noch Berechnungen des Fachbüros IVV über die verkehrlichen Auswirkungen von Alternativen (Kreisel oder Kreuzung, mit oder ohne Einbahnstraße im Bereich Graebestraße/Lange Straße). Auch sei durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe die mögliche Denkmalwürdigkeit noch nicht für alle in Frage kommenden Gebäude geprüft worden, erklärt Keil.

Der Fachbereichsleiter argumentiert weiter, dass durch die Öffentlichkeitsbeteiligung im regulären Verfahren die konkrete Planung breit diskutiert werden könne. Eine Diskussion über ein Haller Leitbild, wie es von der Interessengemeinschaft gefordert werde, sei nicht zwangsläufig notwendig, um zu besseren Ergebnissen zu kommen, meint Keil. Die von der Initiative geforderte Befassung mit Fragen von Stadtgeschichte, Stadtbild und Entwicklungsperspektiven könnten sehr gut in der anstehenden Planung geklärt und entschieden werden, schreibt der Fachbereichsleiter. Eine Festlegung auf Planungswerkzeuge wie Erhaltungssatzung, Gestaltungssatzung, Ensembleschutz und Denkmalschutz erscheine vor dem eigentlichen Planungsprozess nicht sinnvoll. »Die Frage nach dem Werkzeug stellt sich erst dann, wenn die planerischen Vorstellungen sich verfestigt haben. Der Planungsprozess sollte aus diesem Grund fortgesetzt werden«, schreibt Keil.

Viele Bedenken gegen gewünschten Ensembleschutz

Der Bürgeranregung, einen Ensembleschutz für die alten Häuser an der Langen Straße zu entwickeln, begegnet die Verwaltung mit vielen rechtlichen Hinweisen und Bedenken. Keil spricht von »schwerwiegenden Eingriffen in das Eigentumsrecht«. Aus den historischen Expertisen von Dr. Katja Kosubek ergeben sich nach Einschätzung von Keil »keine tragfähigen Begründungen für die Ausweisung des Denkmalbereiches«. Denn in deren Unterlagen werde insbesondere auf die Geschichte der ehemaligen Eigentümer und Bewohner der Häuser eingegangen. Ohne Schutzwürdigkeit einzelner Gebäude könne auch kein Denkmalbereich ausgewiesen werden. Deshalb seien die Stellungnahmen der Denkmalexperten beim Landschaftsverband abzuwarten, meint Keil.

Für den anstehenden Hauptausschuss hat die UWG-Fraktion die Prüfung des Erlasses einer Erhaltungssatzung beantragt. Keil kündigt für diese Frage Informationen des Stadtplanungsbüros Tischmann an. Für rechtliche Aspekte könne auch das für die Stadt tätige Anwaltsbüro Brandi herangezogen werden, offeriert Keil.

Politiker fordern teilweise einen neuen städtebaulichen Ideenwettbewerb

Der in wichtigen Teilen ablehnende Tenor der Verwaltungsvorlagen steht im Gegensatz zu einigen politischen Positionierungen von Fraktionen, die während der großen Haushaltsdebatte vor Weihnachten erfolgt waren. So hatte sich CDU-Fraktionschef Hendrik Schaefer gegen die bisherige Eile im laufenden Prozess ausgesprochen. Er unterstützte einen Planungstopp bei Langer Straße und Alleestraße sowie befürwortete die Neuaufstellung eines Generalverkehrsplanes für Halle. So gewinne man auch Zeit, um in aller Ruhe und Sorgfalt zum Beispiel einen städtebaulichen Ideenwettbewerb durchzuführen.

Karl-Heinz Wöstmann (UWG) hatte nach dem zwischenzeitlichen Auftauchen einer Abrissliste für alte Häuser an der Langen Straße kritisiert: »Es kann nicht sein, dass in Bürgerworkshops Offenheit und Transparenz gepredigt wird, und in den Listen der Verwaltung werden Entscheidungen vorgeschlagen, die mit niemand vereinbart wurden.« Auch Wolfgang Bölling (SPD) hatte seinerzeit den notwendigen Erhalt alter Häuser in seiner Haushaltsrede thematisiert, um bestimmte Bereiche zu sichern. Bölling hatte noch hinzugefügt: »Ich bin mir sicher, dass es noch eine kontroverse Diskussion gibt.«