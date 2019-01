Von Stefan Küppers

Halle (WB). Die Haller CDU will einen neuen Aldi-Markt weder in der sogenannten »rechten Herzkammer« stehen sehen noch auf dem Alten Busbahnhof. Stattdessen fordert sie eine zusammenhängende Stadtplanung, die verschiedene Bedürfnisse und Probleme miteinander verknüpft. Dazu hat die Partei jetzt eine Reihe von Ideen präsentiert.

Über die Weihnachtsferien haben die Christdemokraten Grundzüge einer Innenstadt-Planung diskutiert und kommen dabei zu klaren Ergebnissen und Präferenzen, zum Beispiel dass der beste Platz für einen neuen Aldi quasi fast der alte Standort ist. Der Discounter solle auf die gegenüber liegende Straßenseite am Künsebecker Weg in das geplante Neubaugebiet Masch wechseln, gerne auch als zweigeschossiger Bau in Kombination mit einem Vollsortimenter wie zum Beispiel einem Edeka-Markt. CDU-Stadtverbandsvorsitzender Axel Reimers sieht die Vorteile auf der Hand. »Wegen der vielen Wohngebiete im südlichen Stadtgebiet und auch der Entwicklungsperspektiven wie der Neubaugebiete Gartnischkamp und Masch bietet sich hier ein dezentrales Nahversorgungszentrum geradezu an. Unter dieser Voraussetzung spielen auch die Verkaufsflächenbegrenzungen außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches innerhalb der Innenstadt nicht so die Rolle«, argumentiert Reimers.

Ein neuer Aldi passt nach Meinung der CDU weder in die »rechte Herzkammer«, noch auf den alten Busbahnhof.

Zwar gebe es für eine solche Lösung am Künsebecker Weg viele Details zu klären, angefangen vom Lärmschutz für die Nachbarschaft bis hin zur notwendigen Verlegung eines großen Abwassersammlers in dem Gebiet. Doch die CDU-Politiker sehen an diesem Standort viele weitere Vorteile. Der wichtigste: Es wird nicht noch mehr Verkehr in die direkte Innenstadt gezogen, wo es ohnehin an Parkplätzen mangelt. Reinhard Schacht weist darauf hin, dass die Hörster, Bokeler und Kölkebecker auf ein schnell erreichbares Einkaufszentrum im Süden Halles Wert legten.

Doch die Überlegungen der CDU, warum sie die bisher diskutierten Aldi-Standorte an der Martin-Luther-Straße (»rechte Herzkammer«) und auf dem alten Busbahnhof ablehnen, gehen noch weiter. Ein großer Aldi-Markt passe einfach nicht in die direkte Innenstadt, füge sich dort nicht gut ein. Gerade in der »rechten Herzkammer« brauche man stadtgestalterische Lösungen, die auf eine Mischung aus nicht großflächigen Einzelhandelsflächen, Büros und Wohnungen setzen. Die CDU sieht sich durch Aussagen in Einzelhandelskonzepten bestärkt und ist überzeugt, dass nur durch eine angenehme Gestaltung und hohe Aufenthaltsqualität die Kunden auch gegen die Online-Konkurrenz in die Innenstadt gezogen werden und die Händler dort gute Geschäfte machen können.

In der »rechten Herzkammer« soll städtebauliche Qualität erzeugt werden

Diese Annahme führt bei den Christdemokraten zu weiteren Überlegungen. Nämlich, dass ein Teil der unteren Bahnhofstraße (zwischen altem Busbahnhof und Kättkenstraße) durchaus an Aufenthaltsqualität gewinnen kann, wenn er von Durchgangsverkehr befreit wird. Dazu greift die CDU die Idee zum Durchbau der Martin-Luther-Straße zwischen Altem Friedhof und Jobcenter auf. Dieser neue Bypass könnte den Durchgangsverkehr aufnehmen und zugleich Raum für besagte Beruhigung in der Bahnhofstraße geben, wo Parkplätze verbleiben und Radfahrer auch auf der Straße fahren könnten. Für Hendrik Schaefer sind diese örtlich angepassten Lösungen besser als die bisherige von der Ratsmehrheit voran getriebene flächendeckende Tempo-30-Politik.

»Wir müssen davon weg, dass wir immer nur Stückwerk betreiben. Wir müssen stattdessen mehr das große Ganze in den Blick nehmen. Die Innenstadt-Planung hat man leider lange vor sich hergeschoben«, sagt Thomas Tappe. Wenn die Martin-Luther-Straße verlängert werde, müsse auch die alte Mülldeponie, die seit Jahrzehnten unterm Busbahnhof schlummert, endlich angepackt und beseitigt werden. Axel Reimers hat dazu im Stadtarchiv recherchiert, dass diese Altlast in einer nicht allzu großen und nicht allzu tiefen Wiesensenke liegt. Das Müllproblem soll demnach ein überschaubares sein.

Teil der unteren Bahnhofsstraße könnte durch neuen »Bypass« nachhaltig verkehrsberuhigt werden

Der alte Busbahnhof ist aus Sicht der CDU für einen großen Aldi ungeeignet. Wichtig sei, dass stadtnah dort weiter viele Parkplätze sowie Flächen für öffentliche Veranstaltungen vorhanden blieben, wo zum Beispiel Zelte beim Stadtfest stehen könnten. Dazukann sich die CDU auf dem Alten Busbahnhof auch den Bau eines Wohn- und Geschäftshauses vorstellen. Auch ein neues städtisches Jugendzentrum dort zu verorten, erscheint zumindest eine Überlegung wert. Es wäre zumindest ein sehr zentral gelegenes Angebot für die Jugend der Stadt.

Die Steuerung der Verkehrsflüsse hält die CDU für ein zentrales Problem, das sich aber an der tatsächlichen Bauplanung ausrichten müsse. Den Mehrverkehr durch einen Aldi im Zentrum will man vermeiden. Stattdessen könnte bei einem Verzicht auf einen neuen Edeka-Markt am Klingenhagen und dessen Verlagerung an den Künsebecker Weg am Klingenhagen nicht nur neue Wohnbebauung entstehen. So ergäben sich auch neue Möglichkeiten für den neuen Busbahnhof. Hier könnte eine Straßenverlängerung bis auf die Mönchstraße realisiert werden, so dass die Busse quasi über einen Innenstadtring geführt würden und nicht ausschließlich die Alleestraße befahren müssten.

Am Dienstag, 22. Januar, 17.15 Uhr wird im Planungsausschuss über die Aldi-Planung diskutiert. Die CDU hofft, dass die Verwaltung bis dahin eine Vorlage mit ihren Ideen veröffentlicht hat.