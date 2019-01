Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). An der Wand hinter ihrem Schreibtisch blühen Streckers rote Mohnblumen. Wenn sie aus dem Fenster schaut, kann sie den Verkehr auf der Bahnhofstraße beobachten. Fast 17 Jahre sitzt Anne Rodenbrock-Wesselmann jetzt auf dem Chefsessel im Haller Rathaus. »Eine reiche Zeit voller Entwicklungen«, wie sie sagt. Doch die Stadtverwaltung genießt derzeit in der öffentlichen Meinung nicht den allerbesten Ruf. Die Bürgermeisterin will deshalb die Beziehungen zwischen Rathaus und Bürgern wieder verbessern. Im Rahmen des Jubiläums »300 Jahre Stadtrechte« will sie die Türen besonders weit öffnen, um mit den Hallern ins Gespräch zu kommen.

Alte Häuser an der Lebensader Lange Straße

»Die Lange Straße selbst wie auch die Randbebauung sind zurzeit in schlechtem Zustand. Die Attraktivität muss unbedingt wieder hergestellt werden«, verweist Anne Wesselmann darauf, dass deshalb der Planungsprozess frühzeitig mit einer öffentlichen Beteiligung begonnen habe. Schon im Frühjahr habe die Verwaltung den Landschaftsverband eingeschaltet, habe Historikerin Dr. Katja Kosubek um eine fachliche Einschätzung gebeten und drei Fachbüros beauftragt, sich Gedanken um eine Wiederbelebung zu machen. »Ein Planungsstopp macht derzeit keinen Sinn. Was sollen wir denn da stoppen? sagt sie im Vorfeld einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am nächsten Mittwoch, bei der auch die Dokumentation des Workshops vorgestellt werden soll. Was den Ensembleschutz für Haus Deckenbrock & Co, angehe, so müssten vor einer Entscheidung der Politik alle Informationen auf dem Tisch liegen. »Wir müssen uns erst schlau machen was es an Instrumenten gibt, um Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung der Straße und inwieweit man gegebenenfalls in Eigentumsrechte eingreifen kann. Wollen wir eine Gestaltungssatzung? Ich bin harte Realistin und wenn die Häuser rottig und nicht zu retten sein sollten, dann ist das so. Aber ich liebe alte Gemäuer selbst und wohne auf einem alten Hof. Wir haben kürzlich einen Fachwerkkotten von 1736 wiederhergerichtet. Ich finde es wirklich okay, dass sich Haller Bürger sorgen, wenn nur moderne Zweckbauten entstehen«.

Anne Wesselmann wünscht sich für die Zukunft der alten Häuser »Liebhaber mit dem nötigen Kleingeld« oder Wohngemeinschaften, die sich gemeinsam engagieren beim Erhalt der alten Gebäude. »Wir wären bereit, sie zum Selbstkostenpreis abzugeben. Aber die Politik muss erst sagen, wie es weitergehen soll.«

Alleestraße und Anliegerbeiträge

»Alles guckt derzeit nach Düsseldorf und erwartet, dass die Anliegerbeiträge abgeschafft werden. Aber das Land darf sich keinen schlanken Fuß machen und die Kommunen entscheiden lassen, welche Straße wann ausgebaut wird. Dann haben wir richtig Theater, denn die Politik gerät unter großen Druck.«

Für die Alleestraße laufe längst die Planung für eine abgespeckte Ausbau-Variante. Anne Wesselmann. »Es ist superkompliziert und wird auf einen Kompromiss hinauslaufen«. Wichtig sei für alle jedenfalls größtmögliche Sicherheit. Nach all der Aufregung sei sie zuversichtlich, dass man sich in Halle auf eine vernünftige Planung einige.

Teilfreigabe der A 33 macht Druck auf der B 68

Die Freigabe der Autobahn bis zur Abfahrt Halle hält die Bürgermeisterin auch nur für eine Teilentlastung. »Das Reststück nimmt uns in diesem Jahr heftig in die Zange. Westumgehung und B 68 werden zum absoluten Knotenpunkt. Das müssen wir aushalten«, sagt sie und wirbt um Geduld bis zum Jahresende. »Zum Abschluss planen wir mit den Nachbarkommunen einen Aktionstag auf der Trasse. Die Haller Bevölkerung möchte einmal auf dem Asphalt spazieren gehen, gemeinsam laufen oder Rad fahren.« Mit der Autobahn als Riesen-Infrastrukturprojekt sei die Stadt top erschlossen. Das wiederum komme ihr bei den vielen Einpendlern und den durch die Storck-Expansion noch zunehmenden Arbeitsplätzen sehr entgegen.

Immer mehr Nachfrage nach Bauland

In Halle fehle Wohnraum für die verschiedenen Bedürfnisse. Doch am Gartnischkamp ständen etwa 100 Grundstücke vor der Vermarktung. »Wir haben an die 300 Anfragen dafür. Weil nur ein Drittel der Grundstücke der Stadt gehören, müssen wir nachvollziehbare und transparente Vergabekriterien aufstellen.«

Günstigen Wohnraum, auch in mehrgeschossigen Häusern, will die Stadt künftig auf dem Gelände Kaup neben der Alten Lederfabrik anbieten. Zudem soll am Sandkamp und auf dem Borgers-Gelände Bauland ausgewiesen werden. Die Stadt hofft, bald Nachricht zu bekommen vom AAV (Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung), der 80 Prozent der Kosten für die Nutzbarmachung von Gewerbebrachen übernimmt. »An der Masch, wo das Sportlerheim entsteht, geht es bald richtig zur Sache. 120 bis 150 Wohneinheiten sollen dort entstehen«, ergänzt die Bürgermeisterin.

Aldi-Markt und Nahversorger

Bei der Standortsuche für einen Aldi ist die Stadt eingeengt durch die Ausweisung eines zentralen Versorgungsbereiches zwischen B 68 und Bahn, Anne Wesselmann: »Der Parkdruck ist wahnsinnig groß. Aber die Stadt muss der Bezirksregierung beweisen, dass weder der Standort an der Martin-Luther-Straße, also in Halles rechter Herzhälfte, in Frage kommt noch der Busbahnhof, der eine Verlängerung der Martin-Luther-Straße nach sich zieht«. Dies sei eine existenzielle Frage für die Stadt. Deshalb werde derzeit geprüft, ob ein Aldi-Standort, gegebenenfalls in Kombination mit einem Edeka-Markt, gegenüber vom jetzigen am Künsebecker Weg als Option in Frage komme.

Verwaltung will ihre Dienste vorstellen

Die Bürgermeisterin will die Dienstleistungen der Stadtverwaltung stärker in die Öffentlichkeit zu transportieren. »Ich möchte, dass die Verwaltung nicht nur dann wahrgenommen wird, wenn jemand etwas bezahlen muss«, sagt sie. Wer sich tatsächlich informieren wolle, könne in den Amtsstuben und Büros viel erfahren, gerade, wenn er wegen eines Problems beunruhigt sei. Deshalb plane die Stadt jetzt einen Tag der offenen Tür. Anne Wesselmann: »Wir wollen dann unsere Aufgabenbereiche vorstellen. Die Mitarbeiter können offen erzählen. Es ist so vielfältig, was wir tun.«