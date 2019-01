Von Stefan Küppers

Halle (WB). Was für ein Andrang: Der Aldi-Markt am Künsebecker Weg hat am Freitag nach einwöchiger Umbaupause seine Pforten wieder geöffnet und für ein mittleres Verkehrschaos auf dem völlig überfüllten Kundenparkplatz gesorgt. Das Innere des Aldi ist komplett neu gestaltet worden.

So viel wie in diesen Tagen ist wohl selten über den Haller Aldi-Markt öffentlich diskutiert worden. Wie ausführlich berichtet, befindet sich die Haller Politik derzeit mitten in einem Diskussions- und Abwägungsprozess, wo denn ein neuer und vor allem größerer Aldi-Markt in Halle entstehen könnte. Nächste Woche Dienstag berät zu dieser Frage der Haller Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss.

Mit 700 Quadratmetern Verkaufsfläche gehört der Haller Aldi zu den kleineren in der Region

Dass der Haller Aldi trotz eines möglichen Neubaus jetzt in den Umbau investiert hat, dürfte der Wettbewerbssituation geschuldet sein. Regionalverkaufsleiter Rainer Peters informierte auf Nachfrage, dass derzeit alle Filialen nach einem neuen Konzept modernisiert werden. Nach seinen Angaben wird Ende des Monats der größte Teil der 80 Filialen modernisiert sein, die zur in Schloß-Holte Stukenbrock ansässigen Aldi-Gesellschaft gehören.

Der Haller Aldi zählt mit seinen rund 700 Quadratmetern reine Verkaufsfläche zu den kleineren Filialen der Aldi-Region. Die Verkaufsfläche ist durch den Umbaunicht gewachsen, dennoch wirkt der Markt von seiner Konzeption und den teilweise erweiterten Angeboten her wie ausgewechselt, was durch ein neues Licht und Farbkonzept unterstrichen wird.

Zeit der alten Tiefkühltruhen ist vorbei

So ist im Haller Aldi die Zeit der platzraubenden Tiefkühltruhen vorbei. Jetzt stehen an den neu gestalteten Wänden in 3-D-Optik moderne Tiefkühlschränke, in denen die Waren attraktiver präsentiert werden können. Besondders hochwertige Fleischprodukte sind in ebenso gesonderten Tiefkühlbereichen untergebracht wie zum Beispiel auch Fisch. In der deutlich ausgeweiteten Frische-Abteilung ist jetzt auch Platz geschaffen worden für Conveniance-Sortimente, also fertig zubereitete Mahlzeiten. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Backwaren-Bereich, der erheblich erweitert worden ist. Durch das neue Konzept hat auch der Non-Food-Bereich mehr Platz gewonnen. Um das Suchen zu erleichtern, wurden Kunden Orientierungskarten ausgereicht.

Während Aldi-Schließung mehr Verkehr auf Alleestraße festgestellt

Die Bürgerinitiative Alleestraße hat die Schließung des Aldi übrigens dazu genutzt, die Belastung auf der Hauptverkehrsstraße genauer in den Blick zu nehmen. Dabei kam heraus, dass in Höhe der Zählstelle (ehemalige Gärtnerei Mußmann) rund 400 Verkehrsbewegungen mehr in 24 Stunden als im Vergleichszeitraum des Vorjahres aufgetreten sind. Insgesamt sind nach Fertigstellung der Haller A33-Abfahrt mehr als 10.000 Fahrzeugbewegungen auf der Alleestraße gezählt worden. Kritiker warnen davor, durch eine Verlagerung des Aldi in das Haller Zentrum noch mehr Verkehr auf der schon hoch belasteten Alleestraße zu erzeugen.