Halle (WB). Als stehe Freddie Mercury höchstpersönlich auf der Bühne im Gerry Weber Event-Center: Den legendären Frontmann der britischen Rockband Queen verkörpert seit mehr als einem Jahrzehnt der Schotte Gary Mullen in der Show »One Night of Queen«. Das Rock-Spektakel ist am Mittwoch, 2. Oktober, 19.30 Uhr, bereits zum sechsten Mal in Halle zu erleben.

Zu der Bühnenperformance gehören natürlich die Jahrhundert-Hits und spektakulären Rock-Klassiker von Queen. Und da haben Gary Mullen und seine Band »The Works« genug Auswahl: »Bohemian Rhapsody«, »We Will Rock You«, »Radio Gaga«, »A Kind Of Magic« oder »Another One Bites The Dust«, um nur einige zu nennen.

Zeitreise mit etwa 30 Musikklassikern von Queen

Rund 30 dieser Klassiker sind der Treibstoff für eine zweistündige Zeitreise zurück in die Ära der britischen Rockgiganten, bei der Gary Mullen einen der charismatischsten Sänger der Rockgeschichte mehr als 20 Jahre nach dessen Tod noch einmal zum Leben erweckt – bei sattem Sound und einer großartigen Lichtshow verschmilzt er geradezu mit seinem Idol Freddie Mercury.

Mullens Erfolg begann im Jahr 2000 beim TV-Casting

Seine musikalische Karriere startete Mullen, der seine gesanglichen Fähigkeiten zuvor höchstens beim Karaoke in schottischen Pubs unter Beweis gestellt hatte, in der britischen TV-Talentshow »Stars in their Eyes«. Mit seinem Auftritt als Freddie Mercury gewann er im Jahr 2000 das Finale der elften Staffel – fast eine Million Zuschauer hatten für ihn gestimmt. Anders als bei vielen anderen Casting-Show-Gewinnern war das der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte, die Gary Mullen mit »One Night of Queen« seit über zwölf Jahren erfolgreich rund um die Welt touren lässt. Der Schotte verehrt Queen und insbesondere Freddie Mercury schon seit Kindertagen.

