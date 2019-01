Was für ein Spaß: Lina General genießt die Fahrt auf der kleinen Sommerrodelbahn. Foto: Malte Krammenschneider

Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Die inzwischen 33. Auflage des beim Nachwuchs so beliebten Spiel- und Sportfestes hat am Sonntag 500 Kinder in ihren Bann gezogen.