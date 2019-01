Von Stefan Küppers

Halle (WB). Einen solchen Andrang hat es beim Neujahrsempfang der CDU seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. Der Europapolitiker Elmar Brok (MdEP) hat rund 160 Gäste am Sonntag ins just neu eröffnete Hotel-Restaurant Grünwalde gelockt. Brok hielt einen sehr ernsten, bisweilen auch leidenschaftlichen Vortrag über europäische Probleme und Herausforderungen. Über seine möglichen Ambitionen bezüglich einer Kampfkandidatur auf einer CDU-Liste fürs EU-Parlament äußerte er sich nicht.

Der Vorstand der Haller CDU bewies ein glückliches Händchen beim Timing des traditionellen Neujahrsempfangs. Das aktuell besonders große Interesse an den politischen Auftritten von Elmar Brok, dem bekanntlich beim CDU-Landesvorstand ein sicherer Listenplatz für die am 26. Mai anstehende Europawahl verwehrt worden war, traf auf die Neugierde, die die Eröffnung des neuen Hotel-Restaurants Grünwalde in der Bevölkerung ausgelöst hat.

Die ernste Tonlage überwiegt beim Neujahrsempfang

Halles CDU-Vorsitzender Axel Reimers erinnerte bei der Begrüßung mit einem Augenzwinkern an die alte Geschichte der damaligen Gaststätte Grünenwalde, als dort noch »Chauseegeld« beim Eintritt nach Halle genommen werden durfte. »Das waren die damaligen Anliegerbeiträge«, schmunzelte Reimers, um sogleich deutlich ernstere Themen wie die drohenden Auswirkungen eines ungeregelten Brexits anzusprechen.

In einer ernsten Tonlage ging es dann auch in dem europapolitischen Vortrag von Elmar Brok weiter. Der 72-Jährige, der seit 1980 im Europäischen Parlament sitzt, zog die großen Linien europäischer Friedenspolitik nach und warnte eindringlich vor den aktuellen Gefahren für das Friedensprojekt. Er erinnerte an die ersten europäischen Schritte zwischen Deutschland, Frankreich und Italien (Schuman, Adenauer, De Gaspari) nur fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. »Je älter ich werde, desto mehr denke ich über die Großartigkeit dieser Gesten nach«, sagte Brok. Diese europäische Idee habe man damals auch noch nicht mit Gutachten kaputt gemacht.

Warnung vor einer Schwächung der EU durch USA, Russland und China

Brok beschwor eine Ermöglichungs- statt einer Verhinderungskultur und wurde geradezu leidenschaftlich, als er die Gefahren benannte, die durch Europa-Feinde immer stärker in den Fokus rückten. Nationalismus, nicht zu verwechseln mit Nationalstolz oder Nationalgefühl, ist aus Sicht von Brok ein Riesenproblem. »Wenn wir anfangen, anderen wieder zu erzählen “Mein Land ist das schönste” machen wir die gleichen Fehler wie damals Kaiser Wilhelm II«, sagte Brok und fügte hinzu: »Wer glaubt, höhere Rechte als andere zu haben, der bereitet den Krieg vor. Nationalismus bedeutet Krieg.«

Mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen einer europäischen Uneinigkeit meinte Brok mit Bezug auf die besondere Exportstärke der mittelständischen Unternehmen in Deutschland und gerade auch in OWL: »Es kann sich ja jeder mal überlegen, was das alles für Konsequenzen für seinen persönlichen Job haben kann.« Auch US-Präsident Trump bemühe sich darum, die Einigkeit der EU kaputt zu machen, damit er nachher mit jedem einzelnen, schwächeren Staat Deals machen könne. Die Schwächung Europas sei auch das Ziel von Chinesen und Russen, warnte Brok. »Die Welt wird gerade neu aufgeteilt. Und wenn wir nicht zusammen bleiben, sind wir nicht dabei. Und dann bestimmt man über uns«, sagte Elmar Brok.

Brok plädiert leidenschaftlich für gemeinsame europäische Verteidigungspolitik

Leidenschaftlich setzte er sich für eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik ein, benannte dabei aber auch kritisch die aktuellen Unzulänglichkeiten der europäischen Armeen, auch der Bundeswehr. Doch gerade mit Blick auf Russland und dessen Aufrüstung mit Hyperschall-Raketen (»Das macht uns total erpressbar«) warb Brok für mehr Einigkeit in Europa und zugleich mehr politischen Mut. Brok kritisierte Russland deutlich für die Kriege, die es führe, und betonte, dass man es Staaten in der Perepherie Russlands selbst überlassen müsse, wenn diese nach Freiheit und Unabhängigkeit strebten.