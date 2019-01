Von Klaus-Peter Schillig

Der Eigentümer, Benedikt Freiherr Teuffel von Birkensee, hat einen entsprechenden Antrag an die Stadt gestellt, der erstmals an diesem Mittwoch im Hauptausschuss behandelt werden soll. Ein beauftragter Rechtsanwalt wird das Vorhaben vorstellen, eine Entscheidung soll aber erst nach Beratungen in den Fraktionen fallen.

Auch Stadt Werther suchte nach geeignetem Wald

Während sich die Politik in Halle noch die nötige Zeit nimmt, kommt aus Werther bereits Zustimmung. Der ehemalige stellvertretende Verwaltungs-Chef Willi Rose hatte schon im November 2016 einen Antrag an den Wertheraner Rat gestellt, sich nach einem geeigneten Wald und einem Betreiber umzusehen – wenn nicht in Werther, dann in den Nachbar-Kommunen.

Ein Ruf, der auch am Schloss Tatenhausen nicht ungehört vorbeigeweht ist. »Das ist eine vernünftige Sache für alle, die kein großes Begräbnis wollen und auch ihre Nachkommen nicht mit einer Grabpflege belasten wollen«, sagt Benedikt Freiherr Teuffel von Birkensee. Er würde selbst als Betreiber des Begräbniswaldes auftreten, der insgesamt 15 Hektar groß ist. Das Waldstück erstreckt sich südöstlich des Wanderparkplatzes und des Bockemühlenweges, teilweise entlang der Versmolder Straße, kommt ansonsten aber nicht in Kontakt mit der Theenhausener Straße.

Weiterhin nachhaltige Forstwirtschaft

Der Schlossherr hat bereits ein Gutachten anfertigen lassen, in dem bescheinigt wird, dass ein Begräbniswald die Auflagen des FFH-Gebietes nicht verletzen würde. Es würde neben der nachhaltigen Forstwirtschaft nicht mehr passieren, als biologisch abbaubare Urnen mit der Asche der Verstorbenen im erweiterten Wurzelbereich geeigneter Bäume zu bestatten. Eine Grabpflege wird nicht erlaubt, weitestgehend sollen die vorhandenen Wege und der Parkplatz genutzt werden.

50 bis 100 Bestattungen pro Jahr

Der Baron rechnet mit 50 bis 100 Bestattungen pro Jahr. Erfahrungsgemäß nähmen daran nur fünf bis 15 Personen teil. Das Besucheraufkommen in dem schon jetzt als Naherholungsgebiet genutzten Waldes werde sich also nur geringfügig erhöhen. Das Gebiet werde auch Spaziergängern weiterhin zugänglich bleiben.

Über Kosten hat sich Freiherr Teuffel von Birkensee noch keine Gedanken gemacht. Die Friedwald GmbH als größter Betreiber von Begräbniswäldern in Deutschland berechnet laut Willi Rose pro Bestattung bis zu 390 Euro und pro Platz etwa 770 Euro.