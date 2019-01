Halle(WB). In der Volkshochschulreihe »Länder und Menschen« ist die Zeit der Gegensätze ausgebrochen. Nach berauschenden Fotos aus den Tiefen der Meere geht es an diesem Mittwoch ab 19.30 Uhr in der Aula des Berufskollegs, Kättkenstraße 14, hoch hinaus. Dr. Heike Beyer nimmt seine Zuschauer mit in die Faszinierende Welt der Anden. Der Livevortrag mit Bildern und VBideosequenzen dauert etwa 110 Minuten.