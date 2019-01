Von Malte Krammenschneider

»Letztes Jahr haben wir 740 Paar Schuhe gesammelt. Dieses Jahr sind es unglaubliche 1400«, freute sich Bernd Winkeler, der außerdem erstmals dazu aufgerufen hatte, auch abgelegte Sehhilfen zu spenden. »Das mit den Brillen war schon der Hammer. Insgesamt 811 Stück wurden abgegeben. Der Großteil sogar mit dem dazugehörigen Etui«, sagte Winkeler. Sogar vier Uhren und einige Hörgeräte seien abgegeben worden. »Auch diese Sachen werden wir versenden. Es wäre schade wenn sie im Müll landen, denn es gibt bestimmt noch Menschen die sie nutzen können«, so Winkeler.

Schuhe und Brillen gehen zu Bedürftigen in Afrika oder anderen armen Regionen der Welt

Die gesammelten Paar Schuhe, bei denen die Bandbreite von bunten Pumps bis hin zum bequemen Turnschuh reicht, werden übrigens noch in diesen Tagen per Post zum Sortierwerk ins niedersächsische Geestland transportiert. Dort bereitet man sie für den Transport in arme Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas vor. Die gesammelten Brillen senden die Haller Kolpingbrüder derweil an das Deutsche Katholische Blindenwerk in Koblenz, wo sie von Experten gesichtet, nach Sehstärken sortiert, und letztendlich an Ärzte und Krankenhäuser in der dritten Welt verschickt werden.

Bernd Winkeler freut sich beim Zusammenpacken der letzten von insgesamt 70 Kartons am Montagabend zudem über die Tatsache, dass in diesem Jahr nicht nur Haller Bürger große Spendenbereitschaft gezeigt haben. Auch aus Werther, Steinhagen, Brockhagen und Versmold kamen Personen teils mit mehreren Taschen und vollen Körben zur Sammelstelle in das katholische Gemeindezentrum Oase. »Wir sind regelrecht überrannt worden«, sagte Hans Georg Schütte.