Von Johannes Gerhards

Er wünschte den Anwesenden ein glücklicheres Händchen bei den anstehenden Vorstandswahlen als unlängst in Düsseldorf. Es sollte nicht die einzige Anspielung auf Europa-, Bundes- oder Landespolitik werden an diesem Abend mit Grünkohlessen im Versmolder Restaurant Memic. Im Jahr der Jubiläen mit 300 Jahren Stadtrechte und dem 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zum polnischen Dobczyce feiert auch die Senioren-Union ihren 10. Geburtstag.

Großer Wissensdurst der Seniorenunion

Lis Fockenbrock geht in ihrem Rechenschaftsbericht auf die Aktivitäten der letzten beiden Jahre ein. Zahlreiche Ausflüge und Besichtigungen von landwirtschaftlichen Betrieben wie Molkerei und Eierpackstation oder großen Wirtschaftsunternehmen wie Claas zeugen vom großen Interesse am gesellschaftlichen Leben und keinesfalls zurück gehendem Wissendurst für wirtschaftliche Themen. Auch der »Raum der Stille« im CJD-Gymnasium als Möglichkeit zur Entspannung für Schüler und Lehrer habe die Besucher beim Ortstermin beeindruckt.

Wahlen bei der Seniorenunion Neuer Vorstand der Senioren-Union – Vorsitzende: Lis Fockenbrock, Stellvertreter: Karl-Wilhelm Dieckmann, Heinrich Hoff, Schriftführerin: Renate Rodefeld, Beisitzer: Margret Hawes, Lothar Hogreve, Günter Jostschulte, Juliane Schütte, Ortrud von Ameln.

Während die abgegebenen Stimmen der geheimen Vorstandswahlen ausgezählt werden, gibt der Landtagsabgeordnete Raphael Tigges einen Einblick in die höheren Etagen der großen Politik. »Der Rückzug von Elmar Brok ist bedauerlich, aber letztlich auch konsequent«, so Tigges über das bestens vernetzte politische Urgestein. Kaum ein anderer könne die Lage in Europa besser einschätzen. »Jetzt müssen wir alles dran setzen, dass OWL in Brüssel stattfindet«, betonte er und rief explizit dazu auf bei der Europawahl für eine konservative Mehrheit zu sorgen, bevor die sich selbst abschaffen wollenden Skeptiker das Sagen hätten.

Tigges geht zu Merz auf Distanz

Zu Friedrich Merz ging Tigges auf Distanz. Es sei schade, dass dieser sich weder im Wahlkampf noch im Bundesvorstand engagieren wolle. Merz sei keineswegs allein der Heilbringende, die »CDU ist eine breite Volkspartei mit vielen fähigen Leuten« sagte Tigges, bevor er die Erfolge der schwarz- gelben Landesregierung hervorhob. Erstmals seit 1973 gebe es einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung, der Koalitionsvertrag werde konsequent abgearbeitet.

Unterdessen wurden die wenig überraschenden Wahlergebnisse bekannt gegeben, Lis Fockenbrock bedankte sich im Namen des Vorstandes für das ausgesprochene Vertrauen. Im Anschluss an den kulinarischen Hauptgang servierte Bürgermeister Michael Meyer-Hermann den »kommunalpolitischen Nachtisch«. Beim Baugebiet Hohlweg sei die finale Vermarktungsphase der 30 Einfamilienhäuser erreicht, und auch die Klimaschutzsiedlung in Bockhorst finde immer mehr Interessenten.

Versmold setzt auf größeres Sicherheitsgefühl der Bürger

Zum Thema Sicherheit teilte er mit, dass die örtliche Polizeiwache bestehen bleibt und in einem Neubau untergebracht wird. Das Land habe eine Zusage mindestens für die nächsten 15 Jahre gegeben. »Zusätzlich werden wir beim Ordnungsamt zwei weitere Mitarbeiter einstellen, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen«, sagte der Bürgermeister, bevor er auf die anstehende Neugestaltung der Innenstadt einging.

Die drei Linden am Rathausplatz seien nicht das entscheidende Thema, es gehe um mehr Raum in den Gehbereichen und eine höhere Aufenthaltsqualität. »Vier von fünf Fraktionen sind für das Konzept«, betonte Meyer-Hermann und bedankt sich bei Raphael Tigges dafür, dass »das, was die neue Landesregierung auf den Weg bringt, auch in den Kommunen ankommt«.