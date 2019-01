Von Klaus-Peter Schillig

Halle (WB). Das Restaurant läuft bereits seit drei Wochen, von Freitag an wird auch das Hotel unter dem Traditionsnamen »Grünwalde« den Betrieb aufnehmen. In zehn Einzel- und 25 Doppelzimmern werden die ersten Gäste erwartet.

Alles ist gesaugt, geputzt, die Betten sind gemacht, die Rezeption bekommt heute ihren letzten Schliff. Mit dem Tag der Eröffnung ist das Hotel Grünwalde auch über die gängigen Internet-Portale buchbar. Zimmerreservierungen waren bisher nur über die Internetseite oder telefonisch möglich.

Für Gerry Weber Open schon gebucht

Einige Unternehmen und auch das Gerry-Weber-Sportpark-Hotel aber haben Emil, Auguste oder Johannes schon reserviert. Die Zimmer, die alle neben einer Nummer auch einen westfälischen Namen wie zu Zeiten des früheren »Grünenwalde« tragen, beherbergen dann Gäste zu diversen Großveranstaltungen in Halle, unter anderem natürlich den Gerry Weber Open. Manch ein Gast dürfte staunen über den modernen Stil der Räume. Sie sind erstens für Hotelzimmer – auch die für eine Person – relativ groß, es gibt zwar ein abschließbares WC, das Waschbecken aber ist offen zum Zimmer hin angebracht, die Dusche ohne Tür) verbirgt sich hinter einer Trennwand.

Hochzufrieden sind die drei Hotelbetreiber Gerrit Imkemeyer, Matthias Stüwe und Karl Wagemann, die allesamt Inhaber von Unternehmen des Baugewerbes sind, mit der Startphase des Restaurants. Das Team um Betriebsleiter Karl Gerlach und Restaurantleiterin Madeleine Kunze hatte in den ersten Tagen die ersten Neugierigen zu bewirten. Die Nachfrage-Kurve aber ging steil nach oben. »Vergangenes Wochenende wurden in der Küche insgesamt 200 Hauptgerichte gebongt«, resümiert Karl Wagemann zufrieden. Er sieht es als Vorteil, das sich der Betrieb einspielen konnte. So habe man kleine Kinderkrankheiten schon vor dem ersten Hochbetrieb ausgemerzt.

Für Fleischliebhaber und Vegetarier

»Die Speisekarte scheint anzukommen«, verweist der frischgebackene Hotelier auf die bodenständigen Gerichte, die aus der Küche kommen. »Für vorneweg« gibt es beispielsweise eine klassische Rinderbrühe mit Markklößchen und Eierstich oder Gebeizten Lachs mit Reibekuchen und Sauerrahm-Dip, bei den Salaten können diverse Zutaten und Dressings gewählt werden, Kinder kommen mit kleinen Portionen ebenso zu ihrem Recht wie Vegetarier mit Gerichten ohne Fleisch.

Reibekuchen, Bandnudeln mit Pesto oder Tomatensauce, Tomatenrisotto oder gebratenes Gemüse mit Parmesan-Krapfen stehen da unter anderem zur Auswahl. Natürlich gibt es aber auch Steaks mit Wunschbeilagen, die klassische Roulade mit Rotkohl oder Wurstebrei mit saurem Gemüse, ein echtes Wiener Schnitzel oder ein gebratenes Wolfsbarschfilet.

Im April öffnet der Biergarten

Schon am vergangenen Wochenende hat Matthias Stüwe den Eindruck gewonnen, dass die Menschen in und um Halle »Grünwalde« auch wieder als klassisches Ausflugslokal entdecken. Hier kann man sonntags ausgiebig frühstücken, kleine und große Gruppen können das nach Anmeldung auch unter der Woche.

Für Ausflügler könnte es in der warmen Jahreszeit noch besser werden, denn ab April, kündigt Gerrit Imkemeyer an, soll auch der Biergarten eröffnet werden. Die Spielgeräte für den angrenzenden und von einer Hecke umsäumten Kinderspielplatz sind bestellt, auch für Fahrräder ist auf dem Parkplatz ausreichend Fläche vorgesehen. »Für draußen gibt es noch weitere Pläne«, verrät Matthias Stüwe. Dafür und weil der Betrieb so gut angelaufen ist, wird auch weiteres Personal gesucht. Mehr unter www.gruenwalde.de