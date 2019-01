Halle (SKü). In der Haller Politik zeichnet sich eine Mehrheit für einen neuen Aldi-Markt am Künsebecker Weg ab, möglicherweise in Kombination mit einem Edeka-Markt als Vollsortimenter. Der Planungsausschuss hat die bisher eingebrachten Standortalternativen diskutiert, ohne einen Beschluss zu treffen. Allerdings war das Meinungsbild so eindeutig, dass weder Mehrheiten für einen Aldi am Standort Martin-Luther-Straße (sogenannte »rechte Haller Herzkammer«) noch am Standort Alter Busbahnhof erkennbar sind.

Fachbereichsleiter Jürgen Keil hatte angeregt, gutachterliche Stellungnahmen zu den verschiedenen Standorten einzuholen. Er verwies auf die landesgesetzlichen Regelungen zu großflächigem Einzelhandel (mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche). Der solle nämlich grundsätzlich im zentralen Versorgungsbereich untergebracht werden, damit Innenstädte nicht ausbluten. Während die Standorte Martin-Luther-Straße und Alter Busbahnhof innerhalb des zentralen Versorgungsbereich liegen, trifft dies für den Künsebecker Weg nicht zu. »Man muss der Bezirksregierung nachweisen, dass die Standorte im Zentralbereich nicht optimal sind«, warb Keil für die Gutachten.

Kommentar Nein, in trockenen Tüchern ist noch gar nichts. Aber es gibt in Sachen Neukonzpierung von Supermarkt-Standorten in Halle eine interessante politische Tendenz. Die offenkundige Mehrheit bevorzugt einen starken Nahversorgungspunkt im Süden der Stadt, dort also wo auch auf lange Sicht die größte Wohnbauentwicklung Halles stattfinden wird. Eine Süd-Lösung macht in der Tat Sinn, auch in einer Kombination von Discounter und Vollsortimenter . Es gäbe ein attraktives neues Angebot, an den Altstandorten könnte wiederum Wohnbebauung entstehen und die Verkehre würden insgesamt sogar reduziert, weil man zwei Märkte ja nur einmal anfahren muss. Es ist eigentlich kaum vorstellbar, warum die Bezirksregierung einen solchen Plan ablehnen sollte. Wichtig ist, dass der Neuordnungsprozess in Halle weiter aktiv von den Fraktionen mit Ideen gestaltet wird und auch Bürger sich mit Anregungen einbringen. Mitmachen ist das Gegenteil von laufen lassen. Stefan Küppers

SPD noch ohne klare Position

Der Fachbereichsleiter wies auch darauf hin, dass man mit einer Bebauungsplanung für die »rechte Herzkammer« tatsächlich weiterkommen müsse. Das sei Bestandteil des Vergleiches, den die Stadt mit einer Klägerin zum Umlegeverfahren getroffen habe.

Zu einer klaren Positionierung ist die SPD-Fraktion noch nicht gekommen. Karin Otte (SPD) will zum Beispiel noch erklärt haben, warum der Aldi an seiner jetzigen Stelle nicht vergrößert werden kann. Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann (SPD) hingegen sprach sich für einen Neubau am Künsebecker Weg aus.

Kein Aldi in »rechte Herzkammer«

Sie argumentierte ähnlich wie Jochen Stoppenbrink (Grüne), der beim Aldi typische Kofferraum-Kunden sieht. Er bezweifelt, dass dass diese sich beim Standort Martin-Luther-Straße tatsächlich noch zum Bummeln und Kaufen in der Innenstadt veranlasst sehen könnten. Die Verlängerung der Martin-Luther-Straße zum Busbahnhof lehnte er ab. Die wachsende Südstadt hingegen brauche einen Versorger am Künsebecker Weg. Die Idee von neuer Wohnbebauung am Busbahnhof und am Klingenhagen (auf Edeka-Gelände) bezeichnete er als »faszinierend«.

Wolfgang Schulz (CDU) plädierte für eine attraktive Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität. In der »rechten Herzkammer« mache daher eine Mischung aus inhabergeführten Einzelhandel mit gefragten Sortimenten sowie Büros und Wohnen Sinn. Das sah auch Manfred Stockhecke (UWG) so. »Die Bürger wollen nicht noch zu einem Aldi ins Zentrum fahren, um die Parkprobleme dort noch zu vergrößern«, sprach er sich für den Süd-Standort aus.