Inschriften in Metall: Zur Verlegung der Stolpersteine zur Erinnerung an die jüdischen Mitbürger in Halle laden Initiativgruppe und Stadt Halle ein (v.l.) Martin Wiegand, Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann und Udo Waschelitz. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Vor mehr als 70 Jahren haben die Nazis Moritz Isenberg und Leopold Weinberg in »Schutzhaft« genommen und in das Konzentrationslager Buchenwald gebracht. Das war zwei Tage nach der Reichspogromnacht am 10. November, bei der die Polizei sogar noch ihr Wohnhaus an der Langen Straße 61 in Halle bewacht hat.

Isenberg kehrte am 16. Dezember nach Hause zurück, Weinberg wurde erst am 26. Januar aus dem KZ entlassen. Über diese Fakten sind jetzt Mitglieder der Initiative Stolpersteine für Halle bei ihren Recherchen »gestolpert«.

Besucherinnen aus Israel

Von Montag, 11. Februar, an sollen diese Daten Passanten innehalten lassen. Denn der Künstler Gunter Demnig verlegt an diesem Tag in Halle elf Stolpersteine verlegen. Er beginnt um 9 Uhr mit fünf Stolpersteinen vor dem Haus Lange Straße 25, anschließend verlegt er sechs an der Langen Straße 61. Gegen 9.45 Uhr beginnt am Mahnmal für die Opfer des NS-Regimes eine Gedenkveranstaltung. Zu dieser laden die Stadt sowie die Initiative Stolpersteine ein. Teilnehmen wird auch Eve Isaacson, die Enkelin von Hans Isenberg, dem 1936 noch die Flucht nach Südwestafrika gelang. Eve Isaacson, die zum dritten Mal aus Israel nach Halle kommt und deren Enkelin 2011 bei der Einweihung des Mahnmals das Kaddisch gesprochen hat, das jüdische Totengebet, wird begleitet von Tochter Jennifer und Schwiegertochter Theresa. »Dass diese Familie uns so gewogen ist, ist wunderbar. So stimmig und passend«, sagte Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann gestern.

Platz soll nach Familie Isenberg heißen

Der von-Kluck-Platz am Ende der Rosenstraße, auf dem das Mahnmal schräg gegenüber vom Haus Lange Straße 61 steht, soll übrigens einen neuen Namen bekommen: Die Ratsfraktion der Grünen hat beantragt, ihn im Rahmen einer zeitgemäßen Erinnerungskultur in »Familie-Isenberg-Platz« umzubenennen. Alexander Heinrich Rudolph von Kluck trug als Oberbefehlshaber der 1. Armee im Ersten Weltkrieg die Verantwortung für einen großen Teil der verheerenden Schlachten auf französischem Boden, heißt es in der Begründung der Grünen. Der Überfall auf Frankreich habe unweit der heutigen Haller Partnerstadt Ronchin unsägliches Leid angerichtet. »Ein zu Ehren dieses Herrn von Kluck benannter Platz ist unzeitgemäß, in räumlicher Nähe zum Ronchinplatz und mit dem Mahnmal für die Opfer des Faschismus auf diesem Platz fast schon ein Affront«, argumentieren Frank Winter und Jochen Stoppenbrink. Von-Kluck war übrigens ein Bruder des Haller Pastors Friedrich Wilhelm Kluck.

In »Schutzhaft« in Buchenwald

Den Antrag der Grünen wollte die Bürgermeisterin noch Mittwoch im Hauptausschuss zur Sprache bringen. Doch vermutlich kam er zu kurzfristig für eine Entscheidung vor der Verlegung der Stolpersteine. »Ich finde es jedenfalls sehr wünschenswert, dass dieser Platz zum Isenberg-Platz wird«, sagte Anne Wesselmann im Hinblick auf die moralische Verantwortung der Haller.

»Viele fragen sich heute, wie das das alles damals unter ihren Augen passieren konnte«, sagte Udo Waschelitz von der Initiative. Wer je »eine blasse Ahnung von der Brutalität im KZ Buchenwald hatte, kann sich vorstellen, dass Moritz Isenberg und Leopold Weinberg schon als gebrochene Menschen wieder nach Halle zurückgekommen sind«.

Elf »Stolpersteine« werden verlegt

Lange Straße 25: »Hier wohnte Albert Sachs, Jg. 1896, Flucht 1938 Holland, interniert Westerbork, deportiert 1943 Auschwitz, befreit, tot 28.2.1945«. Nach diesem Muster erinnern die Stolpersteine an Emma Sachs, geb. Jacobs, ermordet am 1944 in Auschwitz, Friedel Sachs, Jg 1925, deportiert 1943 nach Theresienstadt und befreit, an Jacob Jacobs, Jg. 1895, und Jule Jacobs, Jg 1897, beide deportiert nach Sobibor und ermordet in Auschwitz.

Lange Straße 61 : Moritz Isenberg, Jg. 1883, und seine Frau Thekla, geb. Herzberg, Jg. 1889, beide ebenso wie Tochter Klara deportiert 1942 und ermordet im Ghetto Warschau, ihr Sohn Hans, 1936 geflüchtet nach Südwestafrika. Dort gemeldet waren zudem Ida Herzberg, JG 1885 1944 ermordet in Auschwitz und Leopold Weinberg, Jg. 1900 und 1943 in Auschwitz ermordet.