Los Cabos/Halle (WB/kim). Auch in der vierten Folge der RTL-Sendung hat die Haller Kandidatin Nathalia es geschafft den Bachelor von sich zu überzeugen und ist weiter dabei im Kampf um den begehrten Junggesellen. Ein erster Kuss sorgt außerdem für jede Menge Emotionen und Aufruhr.

Die Woche startet bereits aktionreich: Beim Bungee-Sprung lernt der 32-jährige Andrej Mangold Kandidatin Claudia besser kennen. Zeitgleich eskaliert die Situation in der Villa und Nathalia gerät mit einer der anderen Kandidatinnen aneinander. Schließlich fließen bei der Hallering die Tränen. Sie bleibt jedoch nicht die Einzige, die mit ihren Gefühlen zu kämpfen hat. Schon beim Gruppendate am nächsten Tag auf dem Basketballplatz stößt auch die 30-Jährige Nadine an ihre Grenzen und vergießt nach einem Missverständnis Tränen.

Der Zickenkrieg zwischen den Frauen ist endgültig eröffnet als beim anschließenden Candlelightdinner ausgerechnet Kandidatin Jennifer den ersten Kuss von Bachelor Andrej bekommt und schon vorab eine Rose erhält.

Nach den Zärtlichkeiten zwischen den beiden fließen dann auch beim Rosenkavalier selbst die Tränen. »Das war schön. Es ist lange her, dass ich so eine Nähe gespürt habe« erklärt er seine Emotionen. »Natürlich steht Jennifer jetzt auf Platz eins«. Auch die Bremerin spricht von Schmetterlingen im Bauch.

Bevor eine weitere Entscheidung ansteht geht es noch einmal rhythmisch zu. Bachata-Tanz steht auf dem Plan. Hierzu lädt Andrej sechs Frauen ein. Unter anderem Nathalia. Sie erntet das Kompliment für den besten Tanz und darf sich am nächsten Abend auch über eine Rose freuen.

Für zwei Frauen endet die Nacht der Rosen weniger erfreulich. Sina und Kimberly müssen die Rückreise nach Deutschland antreten.