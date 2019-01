Von Stefan Küppers

Halle (WB). Einen formellen Planungsstopp in Sachen Umbau Lange Straße gibt es nicht. Stattdessen hat es in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses einen einstimmigen Beschluss gegeben, den aber zumindest die CDU-Fraktion als eine Art Unterbrechung der laufenden Planung versteht.

Die Sitzung des Hauptausschusses war wegen des großen Bürgerinteresses abermals in die Mensa des Schulzentrums verlegt worden. Zur Beratung standen insbesondere zwei Bürgeranträge der Interessengemeinschaft Lange Straße an, in denen unter anderem ein Ensembleschutz und ein vorläufiger Stopp der Planung gefordert worden.

Grüne bringen ihren Beschlussvorschlag zur »transparenter Darstellung« einstimmig durch

Der lapidare Beschlussvorschlag der Verwaltung »Den Anregungen wird nicht gefolgt« war Jochen Stoppenbrink (Grüne) deutlich zu wenig. Er war mit einem alternativen Beschlussvorschlag in die Sitzung gekommen, um der Bürgerinitiative seiner Ansicht nach gerechter zu werden. Seine Formulierung »Vor der Fortsetzung der weiteren Planungen (...) ist eine möglichst umfassende und transparente Darstellung der weiteren Planungs- und Beteiligungsschritte zu erstellen. Insbesondere sollte erläutert werden, welche Rolle ein Gestaltungsbeirat, eine Gestaltungssatzung und der beantragte Ensembleschutz spielen könnten.« Ergänzt wurde dieser Beschluss noch um eine Forderung der CDU, nämlich auch einen städtebaulichen Ideenwettbewerb zu prüfen. Das Votum war schließlich einstimmig. Denn aus Sicht von CDU-Fraktionschef Hendrik Schaefer entspricht der alternative Beschluss de facto einem Planungsstopp beziehungsweise einer Unterbrechung,

Bürgerinitiative hinterfragt die tatsächliche Transparenz

Das wurde durchaus nicht von allen so gesehen. Stoppenbrink selbst hatte zuvor gesagt, dass man nun nicht den laufenden Prozess der Bürgerbeteiligung anhalten und Zeit verstreichen lassen solle. Vielmehr seien jetzt vielerlei Fragen zu klären und eine »Roadmap« für das Verfahren zu erstellen. Ilka Windisch von der Interessengemeinschaft hatte zuvor kritisch die tatsächliche Transparenz hinterfragt und auf geplante Kreisverkehre und »Häuserentnahmen« verwiesen. Vor der Planung müsse Halle erst eine Identitätsdebatte führen, wie viel Historisches man erhalten wolle.

Klaus-Peter Kunze (FDP, nicht stimmberechtigt im Ausschuss) unterstützte das Anlieger der IG. Man brauche eine Denkpause, um Möglichkeiten auszuloten. Auch Hendrik Schaefer argumentierte zunächst so. Vor allem müsse man den A33-Lückenschluss abwarten, wie er sich tatsächlich auf die Lange Straße auswirke. Um Fehler in der künftigen Gestaltung zu vermeiden, solle man zudem nach »Best practise«-Beispielen in anderen Städten schauen.

Disput zwischen Keil und CDU: »Mache mich nicht lächerlich«

Mit dieser Forderung konnte Fachbereichsleiter Jürgen Keil freilich wenig anfangen. »Welche Stadt soll ich nach was fragen? Wie soll das funktionieren, wie soll ich diesen Vorschlag umsetzen«, wehrte sich Keil deutlich. Schaefer schlug eine Anfrage beim Städte- und Gemeindebund vor. »Ich mache mich doch nicht lächerlich«, sagte Keil daraufhin.

Man könne sich beispielsweise in Dissen erkundigen, schlug Wolfgang Bölling (SPD) vermittelnd vor. All diese Punkte gehörten in den laufenden Planungsprozess, den man verpflichtet sei fortzusetzen. Letztlich aber werde es immer unterschiedliche Interessen geben, die der Rat zu entscheiden habe, sieht Bölling keinen Ausweg aus dem Streit. Die SPD aber sei bereit, Satzungsregelungen zu treffen, um die historische Struktur in Halle zu sichern.