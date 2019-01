Der nach einem General des Ersten Weltkrieges benannte von-Kluck-Platz in Halle soll demnächst an die Holocaust-Opfer der Haller Familie Isenberg erinnern. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Stefan Küppers

Wie in der Donnerstagausgabe des WB ausführlich berichtet, werden demnächst »Stolpersteine« vor Häusern an der Langen Straße unter anderem an das Schicksal der Mitglieder der Familie Isenberg unter der Diktatur der Nationalsozialisten erinnern. Viele von ihnen fielen dem Holocaust zum Opfer, lediglich Hans Isenberg gelang 1936 mit der rechtzeitigen Ausreise nach Südafrika die Rettung. Zur Verlegung der Stolpersteine am 11. Februar hat sich dessen Enkelin Eve Isaacson zu Besuch aus Israel angemeldet. Die betagte Dame, die bereits drei Mal Halle besucht hat, wird weitere Kinder und Anverwandte mitbringen. »Der Familie ist dieses Ereignis sehr wichtig«, sagte Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann.

Nachkommen der Opfer-Familie kommen aus Israel zu Besuch nach Halle

Umso wichtiger sei es, dass der Antrag der Grünen zur Umbenennung des von-Kluck-Platzes in einen »Familie-Isenberg-Platz« rechtzeitig vor dem Besuch der Familie entschieden werde, begründete die Bürgermeisterin das unübliche Vorgehen mit schneller Beratung und Tischvorlage im Haupt- und Finanzausschuss. Der Vorschlag der Verwaltung sah zunächst die Umbenennung in einen Isenberg-Platz vor. Frank Winter (Grüne) allerdings argumentierte erfolgreich, dass erst durch den Familienbegriff deutlich werde, dass hier viele Mitglieder einer Gemeinschaft zum Opfer wurden. Hintergründe sollen auf einem erklärenden Schild verdeutlicht werden. Auf dem von-Kluck-Platz steht bereits seit 2011 ein Mahnmal, das umfassender an die Opfer von Gewaltherrschaft erinnert.

Die bisherige Benennung des Platzes nach Alexander Heinrich Rudolph von Kluck, Oberbefehlshaber der 1. Armee im Ersten Weltkrieg und Bruder eines Haller Pastors, halten die Grünen auch aus einem speziellen Grund für nicht mehr zeitgemäß. Denn der Überfall der 1. Armee auf Frankreich habe unweit der heutigen Haller Partnerstadt Ronchin unsägliches Unheil angerichtet.