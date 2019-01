Von Oliver Horst

Halle (WB). Der hoch verschuldete Haller Modekonzern Gerry Weber International AG hat am Freitag einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Dies gelte aber ausschließlich für die Konzernmutter mit 580 Mitarbeitern, die Tochterfirmen mit knapp 6000 Beschäftigten seien davon nicht betroffen.

Das teilte das börsennotierte Unternehmen am Freitagmittag mit. Die Verhandlungen mit Banken über ein langfristiges Finanzierungskonzept seien gescheitert, hieß es zur Begründung für den Schritt. Der Konzern verfüge nach derzeitigem Stand aber über ausreichend Liquidität, um den Geschäftsbetrieb bis ins Jahr 2020 hinein finanzieren zu können. Ziel des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung ist es, den Konzern, derSchulden in Höhe von fast 200 Millionen Euro hat, zu sanieren.

Stimmt das Amtsgericht Bielefeld zu, bleibt der Vorstand um seinen Vorsitzenden Johannes Ehling mit sämtlichen Befugnissen und Pflichten im Amt und führt den Geschäftsbetrieb weiterhin. Zudem würde ein Sachwalter eingesetzt, der die Interessen der Gläubiger absichert. Mit einer Entscheidung des Gerichts zum Antrag wird im Laufe des Tages gerechnet.

Der Konzern kämpft seit längerem mit Umsatzrückgängen und Millionenverlusten. Für das zurückliegende Geschäftsjahr 2017/18, das am 31. Oktober endete, meldete Gerry Weber einen vorläufigen Konzernverlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 192,3 Millionen Euro. Darin waren auch Abschreibungen und Wertberichtigungen in Höhe von 113,5 Millionen enthalten, um Altlasten in der Bilanz zu bereinigen.