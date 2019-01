Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Gropius, Schlemmer, Klee, Kandinsky – die großen Namen des Bauhauses kennt jeder. Erst recht im 100. Geburtstagsjahr der Ideenschmiede, die als Staatliches Bauhaus in Weimar, als Hochschule für Gestaltung in Dessau und als private Lehranstalt in Berlin nur 14 Jahre bestand, aber bis heute in Form und Gestaltung Maßstäbe setzt.

Das Haller Museum am Kirchplatz besitzt eine Reihe von Werkender großen Bauhaus-Künstler. Ursula Blaschke will von Ende Februar an jedoch erst einmal Arbeiten weniger bekannter Bauhaus-Schüler ins Licht rücken.

Herzensangelegenheit für Museumschefin

»Es ist mir eine Herzensangelegenheit, nicht nur die Arbeiten von Leuten mit Imponiergehabe zu zeigen«, sagt die Museumschefin. »Es hat mehr als 500 Schüler am Bauhaus gegeben«, begründet sie, warum sie Künstler in den Fokus stellt, »die etwas zu verkraften hatten und die man deshalb nicht voller Stolz anleuchtet«. Franz Ehrlich (1907 bis 194) gehörte dazu, Architekt, Designer, Gestalter – und Kommunist.

Als Insasse im Konzentrationslager Buchenwald gestaltete Ehrlich auf Befehl der Bauleitung das Tor mit der Inschrift »Jedem das Seine«. Ursula Blaschke: »Es ist zynisch und hart, aber wer wagt in solch einer Situation schon den Widerstand?« Die Typographie des Schülers von Architekt Walter Gropius wurde später nicht als Bauhaus-Stil erkannt.

Kurt Kranz (1910 bis 1997) hat von 1925 an eine Lehre zum Lithografen in Bielefeld absolviert und Kurse an der Kunstgewerbeschule besucht. 1930 kam er ans Bauhaus Dessau und studierte unter anderem bei Wassily Kandinsky und Paul Klee, bevor er 1933 das Bauhaus-Diplom bekam. Ihn interessierten Veränderungen und Verwandlungen. Später habe er sich immer wieder vergeblich an die Kunsthalle in Bielefeld gewendet, um seine Arbeiten auszustellen, berichtet Ursula Blaschke. »Dort war man nicht interessiert. Wir haben mehr als zehn Bilder von ihm«. Friedrich Tschaschnig (1904 bis 2008) war ebenfalls Schüler von Kandinsky und Klee – und in Halle zu Gast.

Klee nach Düsseldorf gefolgt

Paul Klee soll von einem seiner Meisterschüler, Emil Bert Hartwig (1907 bis 1996) gesagt haben, dass ausgerechnet er ihn verraten habe, nachdem er ihm an die Kunstakademie Düsseldorf gefolgt war. Denn als der Einfluss der Nazis auf den Kulturbetrieb an der Kunstakademie Düsseldorf zunahm und nach Ausschreitungen wurden viele Studenten verhaftet, verhört und befragt. Nach Klees fristloser Entlassung im April 1933 verließ auch er die Akademie und wandte sich von der »unerwünschten« abstrakten Malerei ab.

Den Maler, Möbeldesigner und Architekten Heinrich Neuy (1911 bis 2003), der am Bauhaus in Dessau bei Josef Albers, Wassily Kandinsky und dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe gelernt hat, hat Ursula Blaschke sogar in Halle begrüßen können. »Ein ganz bescheidener Mann, der mir noch das Haller Wappen gemacht hat«. Die Lilien mit den Ravensberger Sparren hat Neuy in Öl auf Holz gemalt. Eine Vorstudie steht derzeit im Museum.

Originale von Felix und Paul Klee

Ebenfalls zu Gast in Halle war vor Jahren Felix Klee (1907 bis 1990). Der deutsch-schweizerische Kunsthistoriker, Maler und Theaterregisseur, einziger Sohn des berühmten Malers und Grafikers Paul Klee, war mit 14 Jahren der jüngste Schüler am Bauhaus, wo sein Vater lehrte. In Halle erinnern sich viele sicher noch an die Handpuppen, die Paul Klee (1879 bis 1940) seinem Sohn geschenkt hat. Einige waren auch hier zu sehen. Originale von Felix und Paul Klee gibt es ebenfalls im Haller Museum sowie gemeinsam gestaltete Arbeiten. Das »Gewitter« ist eines davon, ein Bild in Mischtechnik, in diesem Fall Pastell, Aquarell, Collage, bei dem Felix zu den Farben greifen durfte. Auch ein »Küchenbild« aus dem gemeinsamen Haus mit Kandinsky gehört dazu. Ein Wort zu Paul Klee: Sein vielseitiges Werk wird sowohl dem Expressionismus, Konstruktivismus, Kubismus und Surrealismus zugeordnet. Wie sein Freund, der russische Maler Kandinsky, lehrte Klee ab 1921 am Bauhaus in Weimar und später in Dessau. Ab 1931 war er Professor in Düsseldorf. Er wird zu den bedeutendsten Malern der Klassischen Moderne gerechnet.