Trotz »Stimmungskillern« in der heimischen Wirtschaft wie Niedrigzinsen, drohendem Brexit und Fachkräftemangel bleibt das Geldinstitut auf Wachstumskurs. Vorstandsvorsitzender Rainer Peters optimistisch: »Wir sehen damit gute Chancen für die Zukunft«.

Im Kundengeschäft hat die Genossenschaftsbank satte sechs Prozent zugelegt, bei den Kundeneinlagen 5,1 Prozent. Damit ist die Bilanzsumme um 4,9 Prozent auf jetzt 528,9 Millionen Euro gestiegen – ein vorläufiges Plus von einer Million Euro. Allein das Kundenvolumen ist um 6,1 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro gestiegen. Voraussichtlich liegt die Dividende für die Mitglieder bei vier Prozent.

Modernisierung abgeschlossen

»Die Bank ist durch die abgeschlossenen Modernisierungsmaßnahmen und eine starke Mannschaft bestens aufgestellt, um unsere Kunden persönlich und digital zu beraten«, zeigt sich Rainer Peters überzeugt, dass die insgesamt 107-köpfige Volksbank mit ihrem Filial- und Beratungskonzept »ganz nah am Kunden« richtig liegt. Dennoch nutzen schon 61 Prozent der knapp 24.000 Kunden die Möglichkeiten des Online-Bankings (davon ein Viertel über Smartphone). Die »Bankfiliale in der Hosentasche«, wie Vorstand Harald Herkströter sagt, hat Folgen: Die Mitarbeiter in Hörste und Künsebeck sollen künftig stärker in die Hauptstelle eingebunden werden und sind gegebenenfalls nur noch drei oder vier Tage in den Beratungsfilialen.

Als »wichtigen Wachstumstreiber« sieht Herkströter das Kreditgeschäft, das sich auf insgesamt 370 Millionen Euro erhöht hat. An Privatkunden und die heimische Wirtschaft vergeben hat die Volksbank 1564 neue Kredite. 226 Häuslebauer haben sich ihren Traum mit »Betongold« erfüllt, ebenso viel Kredite wurden für Renovierungen aufgenommen. Weil Darlehen mit Zinsbindungen bis zu 30 Jahren besonders gefragt waren, hat die Volksbank Kredite in Höhe von 33,3 Millionen Euro an ihre Partner aus dem Genossenschaftsverbund vermittelt.

Starke Immobiliennachfrage

Dazu passt auch die starke Nachfrage nach den Angeboten der IVB Immobilien GmbH. Mit 55 vermittelten Objekten im Wert von 11,3 Millionen Euro ist der Provisionsumsatz noch einmal um fast neun Prozent geklettert – trotz mangelnder Angebote und steigender Baukosten. Prokurist Wolfgang Tiekötter erwartet wegen des niedrigen Zinsniveaus weiterhin eine starke Nachfrage, vor allem nach Immobilien in zentraler Stadtlage, freistehenden Einfamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern. »Auch bei zeitgemäßen Gewerbe-Immobilien ist in den letzten zwei Jahren die Nachfrage größer als das Angebot.«