Von Stefan Küppers

Halle (WB). Die Temperaturen an diesem Freitag vor dem Kreativcenter in der Konzernzentrale von Gerry Weber sind deutlich unter dem Gefrierpunkt. Innen drin redet sich Johannes Ehling warm. Der Konzernchef verkauft seinen Leuten, warum sie trotz der angemeldeten Insolvenz in Eigenregie weiter nach vorne schauen sollen.

Vor der Werkszufahrt wartet ein 15-Jähriger auf seinen Vater, der die um 15 Uhr ganz kurzfristig anberaumte Betriebsversammlung besucht. Der Vater arbeitet im Logistikzentrum von Gerry Weber. Der Junge kennt sich mit der Lage der Firma ziemlich gut aus. Die Familie spricht darüber viel zu Hause. Die jüngere Schwester geht in die Gerry-Weber-Kita. »Das ist die beste Kita weit und breit, viel besser als die, in denen ich früher war«, erzählt er. Der Vater sei froh bei Gerry Weber arbeiten zu können. Aber die schwierige Lage ist schon seit langer Zeit bekannt, hat sich zuletzt immer mehr zugespitzt. »Mein Vater sagt uns immer, dass wir den Kopf nicht in den Sand stecken sollen. Auch bei Problemen geht es weiter. Mein Papa lebt uns das vor«, sagt der Junge, der eine Realschule besucht und später einmal Landwirt werden will. Er steht dort schon eine halbe Stunde und friert. Die Betriebsversammlung wird außerplanmäßig eine weitere halbe Stunde dauern. Es gibt Redebedarf.

Sorgen ja, aber keine Niedergeschlagenheit

Gegen 16 Uhr verlassen die Mitarbeiter das Gebäude. »Der Ehling, der versteht was vom Geschäft, das merkt man«, sagt eine junge Frau im Vorbeigehen. Ansonsten wollen und sollen die Mitarbeiter nicht mit der Presse reden. Doch einen wirklich niedergeschlagenen Eindruck vermitteln diejenigen, die in den Feierabend oder zurück an die Arbeitsstellen eilen, nicht. Aber Sorgen werden sie sich machen.

Bürgermeisterin macht Mut

Und die macht sich auch die Haller Bürgermeisterin. »Die Nachricht von dem Insolvenzantrag macht mich sehr betroffen«, sagt Anne Rodenbrock-Wesselmann. Für die Mitarbeiter sei das schon heftig. Das müsse man erst einmal verkraften, sagt sie. Auch wenn es weitergehen soll, so ein Insolvenzantrag ist schon ein Einschnitt. »Wir haben hier in Halle so viele unheimlich erfolgreiche Zeiten mit dem Unternehmen erlebt«, weiß die Bürgermeisterin von nahezu unzähligen öffentlichen Terminen mit den Unternehmensgründern Gerhard Weber und Udo Hardieck. Die guten Zeiten sind zwar jetzt schon eine Weile vorbei. »Doch natürlich ist Gerry Weber für Halle ein ganz wichtiges Unternehmen«, sagt Anne Wesselmann. Auch andere große Unternehmen hätten solche Schwierigkeiten schon erlebt, und schließlich habe die ganze Modebranche Probleme. »Wenn jetzt eine Möglichkeit besteht, das Unternehmen zu sanieren und die Sache in den Griff zu bekommen, dann kann man nur das Beste hoffen, auch für die Mitarbeiter«, sagt die Bürgermeisterin und sie fügt hinzu: »Es gibt so viele positive Dinge. Gerry Weber hat viel mit unserer Haller Identität zu tun.« Bekommt die Stadt jetzt womöglich finanzielle Schwierigkeiten, weil Steuereinnahmen wegbrechen? »Die Sorge kann ich nehmen. Es gibt viele andere Firmen in Halle, die sehr erfolgreich arbeiten. Es gibt keine finanzielle Bedrängnis für die Stadt«, betont Anne Rodenbrock-Wesselmann.

»Keine unmittelbare Auswirkung auf Gerry-Weber-World«

Und noch jemand bemüht sich am Freitag um beruhigende Worte »Die Ereignisse haben keine unmittelbare Auswirkung auf die Gerry Weber World«, sagt deren Sprecher Sascha Detlefsen. Vom Modekonzern fließen zwar jährlich 4,15 Millionen Euro als Sponsoring in die Gerry Weber Open, und der Vertrag ist auch noch nicht hinfällig, Dennoch ist längst Vorsorge betrieben worden, weil auch das Interesse von anderen Sport-Sponsoren an diesem etablierten Tennisereignis groß ist. Vielleicht, so ist Detlefsen zu verstehen, gibt es aufgrund der Ereignisse schon in diesem Jahr einen neuen Titelsponsor, ziemlich sicher aber im nächsten Jahr. Die starke Marke gibt hier Kraft.