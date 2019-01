Die SPD-Ortsvorsitzende Ulrike Sommer (5. von links) überreichte Dr. Jochen Boidol (4. von links) und Klaus-Dieter Fischer (hinten, 3. von rechts) und vielen weiteren am Projekt beteiligten Bokeler Bürgern den Ehrenamtspreis der SPD im Beisein von Bürgermeisterin Anne-Elisabeth Rodenbrock-Wesselmann (2. von links) und Bundestagabgeordnete Elvan Korkmaz (links) Foto: Anna Lisa Tibaudo

Von Anna Lisa Tibaudo

Halle (WB). Den diesjährigen Ehrenamtspreis des SPD Ortsverein Halle erhält der Heimatverein Tatenhausen. Damit wird das Engagement der Bokeler Dorfgemeinschaft um den Erhalt des ehemaligen Evangelischen Gemeindehauses in ihrem Ort wertgeschätzt.

Die Ehrung fand mit 50 Gästen in der Remise im Beisein von Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann und SPD-Bundestagabgeordneter Elvan Korkmaz statt. Ortsvereinsvorsitzende Ulrike Sommer überreichte Dr. Jochen Boidol und Dieter Fischer von der Bürgergemeinschaft Bokel eine Urkunde und eine damit verbundene Geldspende in Höhe von 500 Euro: »Wir finden dieses Engagement einfach großartig«, so Ulrike Sommer.

Dieter Fischer bedankte sich im Namen des Heimatvereins und des Vorstands: »Es ist nur möglich, so etwas auf die Beine zu stellen, wenn man ein absolut funktionierendes Team hat.« Fischer bedankte sich auch bei der Stadt Halle für die tatkräftige Unterstützung bei der Realisierung des Projektes.

Verkauf bringt die Bokeler auf die Barrikaden

»Das, was wir heute feiern, hätte vor einem Jahr keiner geahnt«, ergänzte Boidol. Das Ganze habe einen Vorlauf gehabt, der 2017 begann. Er nennt es Geburtswehen, weil nicht klar war, was mit dem Haus und dem Grundstück geschehen sollte, das die Evangelische Kirchengemeinde aus Kostengründen aufgeben wollte. Dieser Verkauf brachte die Bokeler auf die Barrikaden. Denn das Haus wurde von vielen Bürgern des 800-Einwohner-Ortsteils für Feste, Feiern und Flohmärkte in Anspruch genommen und stand jetzt auf dem Spiel.

Eine Initiativgruppe, die zu großen Teilen aus Jochen Boidol, Dieter Fischer, Corinna Benson, Jens Werner und Marlene Günner bestand, entwarf ein Konzept für die Zukunft des Gemeindehauses und engagierte sich unter der Trägerschaft des Tatenhausener Heimatvereins für den Erhalt des Hauses. Der Erfolg gab ihnen recht. Mit Hilfe der Stadt Halle, die sich um den Hauserwerb kümmerte und dem überzeugenden Konzept seitens der Bokeler sicherten sie sich das Gemeindehaus in eigener Regie.

Von privaten Feiern bis zum Sportprogramm ist alles möglich

Überwiegend vier Hauptzweige werden angeboten: Private Feiern und Feste nach alter Tradition, ein Unterhaltungsprogramm etwa mit Frühstückstreffen und Secondhand-Verkauf, klassische Kurse wie Basteln, Malen und Vortragsreihen sowie ein Sportprogramm. Das Gemeindehaus beherbergt auch verschiedene Vereine wie die Frauenhilfe.

»Jeder kann kommen. Bisher ist alles umsonst, weil alles ehrenamtlich geleistet wird. Es basiert auf Spendenbasis«, erklärte Jochen Boidol. »Die Akzeptanz bei den Teilnehmern ist sehr groß. Und weitere Aktivitäten sind geplant. Man kann an dem Konzept sehen, dass es als sehr wichtig erachtet wird, eine Stätte der Begegnung zu schaffen«, resümierte Boidol.

Der Ehrenamtspreis wird seit dem Jahr 2000 vom SPD Ortsverein Halle überreicht und würdigt damit die ehrenamtliche Arbeit von Haller Bürgern.