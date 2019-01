Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Das gemeinsame Erinnern, initiiert durch die Evangelische Kirchengemeinde sowie Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Halle, der Peter-Korschak-Schule, der Realschule Halle und des Kreisgymnasiums Halle im Rahmen des internationalen Gedenktages zur Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, hat in Halle Tradition. Die St. Johanniskirche war Montagvormittag voll mit Schülern und Lehrern. Aber auch Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann und einige Politiker hatten sich eingefunden.

Die Schüler des Geschichte-Leistungskurses des KGH verlasen alle Namen der hiesigen jüdischen Opfer, die Schüler der Haupt-, Real- und Gesamtschule die Namen der polnischen und russischen Kinder, die in den Haller Lagern ums Leben gekommen sind. Darunter ist der russische Junge Peter Korschak, der mit nur sechs Monaten am 11. Februar 1945 im Waldlager Künsebeck an Lungenentzündung starb.

Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sind allgegenwärtig

Die Jugendlichen sind sich bewusst, welche Verantwortung ihnen aus der Vergangenheit entsteht: »Das Erinnern ist gerade heute von höchster Bedeutung, denn Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sind allgegenwärtig«, sagten Annabelle Kirschstein, Johanna Bierhake und Lucia Penzel und riefen auf, Werte wie Respekt und Anerkennung zu pflegen.

Pastor Tim Henselmeyer unterstrich das. »Was ist für Dich ein guter Tag?«, fragte er. Klar, eine gute Arbeit, die bestandene Führerscheinprüfung... Doch was würden die Opfer der Nationalsozialisten antworten? »Konnte es noch gute Tage im Leben eines Menschen geben, nachdem er verhaftet wurde oder ein geliebter Mensch ermordet wurde?«, so Henselmeyer. Und weiter: »Was war ein guter Tag für Anne Frank in ihrem Versteck? Und war ein guter Tag in Auschwitz ein Tag, an dem der Aufseher nicht zuschlug oder das Sterben von Mitmenschen ausgeblendet werden konnte?« Das Erinnern habe ihn getroffen, so Henselmeyer: »Für mich ist ein guter Tag, wenn ich aufstehe, weil jemand gemobbt wird, wenn ich den Mund aufmache, wenn über jemanden gehetzt wird, oder wenn ich im Netz einen Kommentar gegen rechte Hetze setze.«

Kerzen entzündet, Steine niedergelegt

Für die verstorbenen Kinder entzündeten die Schüler eine Kerze, für die ermordeten Juden legten sie nach jüdischem Brauch einen Kieselstein am Holocaust-Mahnmal nieder. Eine Schweigeminute beendete die Veranstaltung.