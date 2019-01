Von Stefan Küppers

Halle (WB). Der NRW-Digital- und Wirtschaftsminister Dr. Andreas Pinkwart hat am Montag zwar kurzfristig seine Teilnahme noch abgesagt. Doch es war allemal bedeutend genug, was da im Rathaussaal feierlich beurkundet wurde, nämlich ein weiterer Meilenstein für das ganz schnelle Internet im Haller Außenbereich.

Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann und die hallewestfalen.net GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Stadt Halle und der TWO, hat den künftigen Betreiber für das Haller Glasfasernetz vorgestellt. Es ist die Telekom, die freilich einziger Bewerber blieb. Die Telekom wird nach Ausbau des Glasfasernetzes im Außenbereich für die Bürger von Ascheloh und Eggeberg bis hin nach Sandforth, Bokel, Hörste und Kölkebeck den Bürgern das Angebot für das ganz schnelle Internet unterbreiten. Wer also derzeit Bandbreiten von 1000, 3000 oder sogar 6000 Mbit zur Verfügung hat, und damit entsprechend nur sehr langsam im Internet surfen kann, kann in Zukunft viel schneller als die Bewohner in der Haller Innenstadt das Netz nutzen.

In zwei Monaten sollen Bagger anrollen Derzeit läuft die Ausschreibung für den Bau des Breitbandnetzes im Außenbereich. Für die 130 Kilometer Kabel, die verlegt werden müssen, ist das Bauprojekt in fünf Lose aufgeteilt worden. »Dadurch können bei dem Auftrag auch kleinere Unternehmen zum Zuge kommen«, erläutert Johannes Schwöppe (TWO), neben Fachbereichsleiter Jochen Strieckmann einer der nebenamtlichen Geschäftsführer von hallewestfalen.net. In zwei Monaten sollen die Bagger anrollen. Beide Geschäftsführer dankten für die Geduld der Bürger und kündigten Bürgerversammlungen in den Außenbereichen an. Die Ortsteile sollen schließlich nach und nach angeschlossen werden.

Ende 2020 soll das Glasfaserkabel überall an den Häusern im Außenbereich verfügbar sein

Ende 2020, so der Plan, sollen 750 bislang unterversorgte Häuser angeschlossen werden. Darin sind 1132 private Haushalte und immerhin 216 Gewerbebetriebe registriert. Die Bewohner können sich dann frei entscheiden, ob und welches Angebot der Telekom sie annehmen wollen. Dann könnte man mit einem Glasfaseranschluss direkt am Haus eine Leistung von einem Gigabite (1000 Mbit) und mehr abrufen. Während man sich in der Innenstadt dann mit der herkömmlichen Vectoringtechnik (Glasfaserkabel bis zum Kabelverzweiger, dann Weiterführung über Kupferkabel bis zu den Haushalten) begnügen muss. Die Telekom bietet derzeit bis zu 100 Mbit beziehungsweise beim »Super-Vectoring« auch bis 250 Mbit an.

»Zur Infrastruktur gehört in Halle nicht nur die A33, sondern bald auch die Datenautobahn«, sagte Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann. Projektleiter Klaus Stratmann vom Kompetenzzentrum Gigabit.NRW, das für das Wirtschafts- und Digitalministerium den Breitbandausbau in NRW koordiniert, stellte das außergewöhnliche Engagement der Stadt Halle heraus. Mit Halle und Bergkamen gebe es nur zwei Kommunen im Land, die ein Betreibermodell gewählt haben und damit letztlich auch Herr über die eigene Infrastruktur bleiben und somit ein starkes Mitspracherecht haben. Dafür investiert Halle Millionen, erhält aber auch erhebliche Zuschüsse. Stratmann: »Das ist ein ungewöhnlicher Weg, der sich aber auszahlen kann. Ich kann nur meinen Hut ziehen.«

In der Innenstadt wird das herkömmliche System mit Kupferkabeln bleiben

Tanja Lützenrath, hochgestellte Öffentlichkeitsbeauftragte der Telekom, überbrachte die Glückwünsche vom Telekom-Vorstandschef Tim Höttges. Und Bundestagsabgeordnete Elvan Korkmaz (SPD) findet die Initiative von Halle »richtig klasse« und will den Digitalausschuss des Bundestages über das Projekt informierten.

Gregor Vos, Regio-Manager bei der Telekom, unterzeichnete den Betreibervertrag. Für die nächsten Jahre glaubt er, dass das Vectoring-Modell in der Innenstadt vorherrschend bleiben wird, auch wenn grundsätzlich auch dort sich Hausbewohner und Firmen sich direkt an Glasfaserkabel anschließen könnten. Dann jedoch müssten die Erdarbeiten vom Hauptkabel zum Hausanschluss selbst aufgebracht werden, was teuer sei.