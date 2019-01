Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Wussten Sie, dass Frauen in Deutschland erst seit 60 Jahren den Führerschein ohne Erlaubnis von Vater oder Ehemann erwerben dürfen und dass verheiratete Frauen erst seit 1969 als geschäftsfähig gelten? Wenn Frauen jetzt in kurzer Zeit mit der Macht flirten, die göttliche Ordnung in Frage stellen und besondere Fäden miteinander verweben – dann liegt es an den Frauen-Kulturwochen 2019. Die gibt es jetzt seit 30 Jahren in Halle.

Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März wird in Halle und Werther ein buntes Programm angeboten. Denn noch immer gibt es Nachbesserungsbedarf auf dem Weg zu Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit. Der Arbeitskreis für Frauenfragen, in dem Vertreterinnen vieler Einrichtungen und Gruppen überparteilich und überkonfessionell zusammenarbeiten, sowie die Gleichstellungsbeauftragten laden zu 16 Veranstaltungen ein. Einen Überblick bietet ein Programmheft, das die VHS-Schreibwerkstatt wieder mit Merk-Sätzen begleitet.

Zucchini Sistaz

Den Start macht am Samstag, 23. Februar, um 20 Uhrein Musikprogramm, »das richtig gute Laune macht«, wie Gleichstellungsbeauftragte Eva Sperner sagt. »Falsche Wimpern – Echte Musik« heißt ein Abend mit den Zucchini Sistaz. Drei freche Damen katapultieren die Besucher in die goldene Swing-Ära. Zu hören sind Bigband-Klassiker dreistimmig in halsbrecherischen Minimalinterpretationen. Mit einem Workshop »Weben – wie geht das ?« geht es am Wochenende 23./24. Februar weiter im Haus Tiefenstraße in Werther (Anmeldungen sind unbedingt erforderlich). Der Termin im Programmheft ist übrigens leider verkehrt in den Druck geraten.

Wie immer gibt es in Halle einen eigenen Info-Abend zum Ökumenischen Weltgebetstag. Montag, 25. Februar, um 19 Uhr informiert Renate Schröder über »Slowenien in Bewegung – Kommt, alles ist bereit«. Wer sich über das Land und die Stellung der Frauen informieren möchte, kann auch landestypische Speisen kosten. Ein Gottesdienst ist am Freitag, 1. März, um 17 Uhr im Martin-Luther-Haus.

»Agatha Christie – ein Lebenskrimi« läuft am Dienstag, 26. Februar, um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum. Jule Vollmer, Sprecherin des WDR-Zeitzeichens, Schauspielerin, Sängerin und Rezitatorin präsentiert eine unterhaltsame Kurzbiografie der englischen Krimiautorin, deren Namen jeder kennt, aber deren Leben weitgehend unbekannt geblieben ist.

Über den Tellerrand

Um den Kulturaustausch am Herd geht es am Mittwoch, 27. Februar, ab 17 Uhr bei einem interkulturellen Kochabend »Über den Tellerrand schauen« im Schulzentrum Masch. Wer sich informieren möchte, wie es sich »Sanft durch die Wechseljahre mit Homöopathie« kommen lässt, der ist Donnerstag, 28. Februar, um 19 Uhr bei einem Vortrag von Heilpraktikerin Juliane Stöve im Famos in Werther an der richtigen Adresse. »Girls only!« heißt es beim Mädchentreff am Freitag, 1. März, (und folgenden Freitagen) um 14 Uhr ins Jugendzentrum.

Zum zweiten Mal beim Internationalen Frauen-Begegnungsfrühstück im Bürgerzentrum Remise dabei ist Ishiriina (alias Martina Krause), eine Lehrerin für orientalischen Tanz in Gütersloh. Anmeldungen beim Mehrgenerationenhaus unter Telefon 05201/666209.

Im Flirt mit der Macht

»Laufmamalauf«, eine Outdoor-Fitness mit und ohne Baby, setzt das Programm für junge Mütter am Dienstag, 5. März und Dienstag, 12. März, in Werther fort. Für Mittwoch, 6. März, um 19 Uhr ist ein Vortragsabend im Bürgerzentrum Remise geplant. Referentin Tanja Bastian berichtet über »Frauen im Flirt mit der Macht« entschlüsselt die Geheimnisse der Körpersprache und hilft, Statusspiele zu verstehen. Anmeldung unter 05201/183181. Um »Vier Schritte zur (Selbst-)Empathie« geht es Donnerstag, 7. März, 19.30 Uhr bei einem Vortrag von Mirja Heunemann im Haus Werther.

Film über Frauenwahlrecht

Um vergessene Gemüsesorten wie Pastinaken, Topinambur & Co. Geht es bei einem Vortrag »Aus Alt wird Trend« am 8. März, 9.30 Uhr im Kreisfamilienzentrum Famos in Werther. Und »Die göttliche Ordnung« lautet der Titel eines Schweizer Spielfilms, der ebenfalls am 8. März um 19.30 Uhr im Haller Bürgerzentrum gezeigt wird. Eva Sperner: »Das Besondere an der Entscheidung über das Frauenwahlrecht in der Schweiz war es, dass die Männer, Brüder und Söhne von Frauen dafür stimmen mussten.« Damit auch Eltern mit Kindern teilnehmen können, bietet das Mehrgenerationenhaus eine längere Märchenstunde an.

Lasst Steine sprechen

Etwas ganz Besonderes ist ein Steinmetzworkshop am 9. und 10. März, jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Werkstatt der Hallerin Hanna Sjongers. »Lasst Steine sprechen«: Wer sich anmelden möchte unter 05201/183181, der sollte es vor dem 25. Februar tun. Um Kreativität geht es auch bei einem Web-Wochenende am 9. und 10. März im Haus Tiefenstraße in Werther. Anmeldeschluss unter Telefon 05203/1408 ist der 1. März.

Fotos aus der Pflege

»Schönes, Verstörendes und Verwegenes« verspricht eine Veranstaltung mit Geschichten und Fotografien über Frauen in der Pflege am Mittwoch, 13. März, um 18 Uhr im Bürgerzentrum Remise.