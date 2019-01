Von Oliver Horst

Halle (WB). Die Insolvenz in Eigenverwaltung ändert wenig an dem Plan, der die Zukunft des Haller Damenmodekonzerns Gerry Weber sichern soll. Das betonen Vorstandschef Johannes Ehling und der neue Generalbevollmächtigte Dr. Christian Gerloff. Sie wollen auf ersten Erfolgen aufbauen und die wesentlichen Weichen zur Rettung bis Sommer stellen.

»Dass ein klares Konzept vorhanden und dieses für ein Jahr durchfinanziert ist, macht vieles einfacher. Nichtsdestotrotz ist es eine herausfordernde Aufgabe, das sicher ins Ziel zu bringen«, sagt Gerloff. Er rettete 2009 schon den insolventen Damenmodekonzern Escada AG durch den Verkauf an einen Investor. Wesentliche Aufgaben sind bei Gerry Weber eine Neuordnung der Finanzen, die Schließung von bis zu 230 defizitären Filialen und der Abbau von bis zu 900 der 6500 Stellen.

Führungsduo: der Generalbevollmächtigte und erfahrene Sanierer Dr. Christian Gerloff (links) und Vorstandschef Johannes Ehling. Foto: Stefan Küppers Führungsduo: der Generalbevollmächtigte und erfahrene Sanierer Dr. Christian Gerloff (links) und Vorstandschef Johannes Ehling. Foto: Stefan Küppers

»Einige Schritte werden wir in der Insolvenz einfacher und schneller lösen können«, sagt Gerloff. Er spricht damit Sonderkündigungsrechte etwa von Mietverträgen für Filialen an. Und vor allem die Tatsache, dass die Gläubiger nun mehrheitlich Beschlüsse fassen müssen. Die eigentlich geplante Refinanzierung des mit mehr als 200 Millionen Euro verschuldeten Konzerns durch eine Einigung mit den Geldgebern war am Veto einzelner der rund 130 Beteiligten gescheitert. Das führte letztlich zum Insolvenzantrag.

Vorstandschef Ehling richtet den Blick nach vorn: »An der Umsetzung unseres Konzepts ändert sich nichts.« Ob der Konzern Zukunft hat, dürfte ohnehin vor allem vom Erfolg am Markt abhängen. Ehling sagt: »Der Kern des Konzepts bleibt die Veränderung des Produkts, das viel stärker auf unsere Zielgruppe, die Frau ab 50, zugeschnitten wird.« Und bei Gerry Weber sei der Begriff, dass die Kundin im Mittelpunkt stehe, seit Sommer 2018 keine leere Worthülse mehr. Der Konzern lasse inzwischen die Meinung der Kundinnen in die Entwicklung der Kollektionen einfließen. »Wir haben Fokusgruppen mit Endverbraucherinnen und einem Moderator gebildet, die über die Ware sprechen. Hinter einer Spiegelwand saßen unsere Designer und haben zugehört«, erklärt Ehling. »Das war bis dahin im Unternehmen noch nicht gemacht worden.«

»Keine Kollektionen mehr für den Showroom«

Hinzu kommt eine Umfrage sowohl in den Filialen als auch im Onlineshop und die Befragung von Mitarbeitern und Fachhandelspartnern. »Wir haben fast 29.000 Rückmeldungen bekommen.« All das sowie die Verkaufsdaten der eigenen Läden fließe nun in die Planung ein. »Wir machen keine Kollektionen mehr für den Showroom, sondern zielgerichtet das, was die Kundinnen wollen.« Dieses Vorgehen soll zur Schärfung des Profils der Marken von Gerry Weber beitragen.

Als weiteren wichtigen Aspekt nennt Ehling eine geänderte Warensteuerung. »Wir planen viel genauer, wie viel Ware wann in den Läden sein muss. Es geht darum, sofort tragbare Ware in richtiger Menge am Markt zu haben.« Erste Erfolge des neuen Konzepts stellten sich ein: »Wir haben in den vergangenen drei Monaten mit etwas weniger Umsatz deutlich bessere Erträge erreicht, die auch um mehrere Millionen über unserer eigenen Planung liegen.«

Filialnetz soll endlich wieder profitabel werden

Die Konzentration gelte nun besonders dem deutschen Markt, sagt der Vorstandschef. Hier erzielt der Konzern mehr als 60 Prozent seines Umsatzes. Vor allem das eigene Filialnetz soll endlich wieder profitabel werden. Dazu soll auch eine millionenschwere Werbekampagne beitragen. Ab September will Gerry Weber mit Werbung in TV, Zeitschriften und sozialen Medien »einen Aha-Effekt erzielen«, die Marke aufpolieren, mehr Kundinnen anziehen.

Gerloff betont, dass Marketing in diesem Fall Teil des Geschäftsmodells sei: »Sonst sparen wir die Marke kaputt.« Ehling ergänzt: »Das Budget erhöhen wir nicht, wir verteilen es nur anders.« Dies gehe auch zu Lasten des Sponsorings beim Tennisturnier Gerry Weber Open. Ob der Konzern dieses Jahr noch Titelsponsor ist, sei Gegenstand von Verhandlungen.