Von Oliver Horst

Halle (WB). Angesichts der prekären Lage des Haller Modekonzerns Gerry Weber AG mit der Insolvenz in Eigenverwaltung und eines drohenden Totalverlusts hat der frühere Vorstandschef und heutige Aufsichtsrat Ralf Weber (54) einen Teil seiner Aktien zu Geld gemacht. Wie der Konzern am Mittwoch bestätigte, hat der Sohn von Firmengründer Gerhard Weber am Montag außerbörslich rund 397.000 seiner Aktien zum Stückpreis von 58,661 Cent verkauft. In Summe erlöste Ralf Weber damit knapp 233.000 Euro.