Von Oliver Horst

Halle (WB). Der ums Überleben kämpfende Haller Modekonzern Gerry Weber kommt nicht zur Ruhe. Das Unternehmen verhandelt mit einem Investor über eine Finanzspritze und Kaufoption für die Tochter Hallhuber. Zudem wurde am Donnerstag – 13 Tage nach der Konzernmutter – auch die Einzelhandelstochter mit mehreren hundert Filialen in Insolvenz in Eigenverwaltung geschickt.