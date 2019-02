Hier ruhen die Sterns, Sachs, Wissbrunns und andere: Über die Dokumentation des jüdischen Friedhofes Halle in der Datenbank Epidat freuen sich: (von links) Wolfgang Kosubek, Anke Erdlen, Martin Wiegand und Paul Erdlen. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). 46 Grabsteine aus den Jahren 1845 bis 1927. Zwölf von ihnen tragen den Namen Stern. Aber auch Isenberg, Goldstein, Sachs, Wissbrunn und andere Namen sind zu lesen oder wenigstens noch mit Mühe zu entziffern. Wer auf Halles jüdischem Friedhof seine letzte Ruhe gefunden hat und auf die Ewigkeit wartet, dessen Name ist jetzt im Internet nachzulesen.

Es ist viel schneller gegangen als erwartet: Dank der überraschenden Finanzierung durch die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen ist Halles jüdischer Friedhof wissenschaftlich erfasst und in der Datenbank Epidat online gestellt worden – einer von bisher 180 Friedhöfen in Deutschland. Möglich gemacht hat diese Dokumentation das Salomon Ludwig Steinheim-Institut in Essen. Aber den Anstoß gegeben und wesentliche Unterstützung geleistet haben Haller: das Ehepaar Anke und Paul Erdlen sowie Martin Wiegand und Wolfgang Kosubek.

Vortrag im Bürgerzentrum

Anke und Paul Erdlen, die das Antiquariat J. Reinhardt in Halle führen, haben die Kontakte zu dem Essener Institut geknüpft, die Stadt ins Boot geholt, das Ministerium mehrfach angesprochen und sich gemeinsam mit Martin Wiegand und Wolfgang Kosubek vom Internetmuseum Haller Zeiträume um die praktische Umsetzung des Vorhabens gekümmert, haben buchstäblich auf den Knien gelegen, um die Zeichen zu entziffern und die Gedenksteine fotografiert. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Steinheim-Institutes hat sich Anna Martin unter anderem um die Übersetzung der hebräischen Inschriften gekümmert und familiengeschichtliche Zusammenhänge hergestellt. Sie wird am Dienstag, 19. Februar, um 19 Uhr im Haller Bürgerzentrum Remise einen Vortrag über jüdische Begräbnis- und Friedhofskultur halten und dabei speziell den Haller Friedhof in den Blick nehmen. Der Eintritt ist frei.

Wie anderswo auch ist der »gute Ort« in Halle - wie deutschsprachige Juden ihren Friedhof nennen – eines der wenigen noch sichtbaren Zeugnisse einer Jahrhunderte existierenden jüdischen Gemeinde. Er gehört heute dem Landesverband der jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe. Die Stadt pflegt die Ruhestätte, die seit 1997 Denkmal ist.

Schlüssel im Ordnungsamt

Wann die Synagogengemeinde das Grundstück an der Moltkestraße erworben hat, ist unbekannt. 1824 ist die Gemeinde jedenfalls schon als Besitzer verzeichnet – weit außerhalb der damaligen Grenzen des Städtchens. 1940 war der Schlachter Moritz Isenberg, der letzte Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, gezwungen, das Grundstück zu verkaufen. Zeitzeugen haben berichtet, dass der neue Besitzer, der Maurer August Köhne, die vorderen Grabsteine eingeebnet hat. 1951 ist die mit Grabsteinen belegte Fläche an die Jewish Trust Corporation (zurück-gegeben worden

Wer Zugang zum Friedhofwünscht, muss sich den Schlüssel im Ordnungsamt besorgen. Informationen zu einzelnen Gräbern unter www.steinheim-institut.de.