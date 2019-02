Von Nikolas Müller

Uneitel und bescheiden nimmt er die Abschiedsworte des Superintendenten Walter Hempelmann, auch Kuratoriumsmitglied der Haller Bach-Tage, und der Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann entgegen. Dabei erinnert sich Walter Hempelmann an die lange Zeit mit Martin Rieker und verweist auf das Motto der diesjährigen Haller Bach-Tage. »Im Namen Gottes hast du Großes in dieser Stadt geleistet, und uns mit der Aufführung der h-moll-Messe an diesem Abend mit Bachs letztem Werk, eine katholische Messe mit musikalischer ökumenischer Kraft, wundervolle Augenblicke geschenkt.«

Im Namen der Stadt bedankt sich Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann bei Martin Rieker für seine erfolgreiche Arbeit, die weit über die regionalen Grenzen hinausgewirkt habe, und wünscht ihm alles Gute für seinen im April anstehenden (Un-)Ruhestand.

»Wer mich kennt, weiß: Ich bin kein Strandtyp.« So will Rieker auch in Zukunft in Halle seiner Musik und seinen Bach-Tagen treu bleiben und seinem Nachfolger Friedemann Engelbert , an diesem Abend als Mitglied im Haller Bach-Chor mitsingend, immer ein offenes Ohr schenken.