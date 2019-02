Am Premieren-Wochenende für den Nachtbus von Bielefeld nach Halle hat Daniel Haring von der Firma HIT-Taxi in zwei Nächten jeweils neun Fahrgäste von der Bielefelder Ausgehmeile nach Halle gefahren. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Nach fünf Jahren ohne Nachtbus hatte die Stadtverwaltung für vergangenes Wochenende eine verlässliche Alternative zum eigenen Auto angekündigt. Ein geräumiges Achtsitzer-Taxi des Unternehmens Hit-Taxi mit Standorten in Bad Rothenfelde und Halle hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag sowie in der Folgenacht zum Sonntag seine ersten Einsätze fürs Halle Partyvolk. Der Transporter soll am Wochenende stündlich ab 1.05 Uhr zwischen Bielefeld und Halle mit einem Schlenker durchs süd-östliche Siedlungsgebiet und Künsebeck fahren. Betreiber der Linie N19 ist die Mobiel GmbH aus Bielefeld.

Auf Facebook hat ein User das neue Angebot schlankweg als »Witz« bezeichnet. Am Sonntagmorgen um 4.05 Uhr sollen 20 bis 25 Leute in Bielefeld vergeblich auf einen »richtigen Nachtbus« gewartet haben. Das »lächerliche Großraum-Taxi« sei nicht einmal als Linie N19 gekennzeichnet worden. Andere Kommentatoren hofften auf »Anlaufschwierigkeiten«.

Noch läuft die Erprobungsphase

»Wir haben das auch gelesen und sofort mit Mobiel Kontakt aufgenommen, die wiederum das Taxi-Unternehmen angesprochen haben«, sagt Fachbereichsleiterin Regina Bresser. Die Auskunft: Das Taxi habe alle Fahrten durchgeführt und maximal sieben Fahrgäste an Bord gehabt. Es sei nie überfüllt gewesen und habe niemanden an der Haltestelle stehen lassen. »Bis heute haben wir keine Kenntnis von Beschwerden, obwohl wir doch um Rückmeldung gebeten hatten. Denn wir sind ja noch in der Erprobungsphase und wollen gern nachsteuern, wenn es Bedarf geben sollte«, stellt die Fachbereichsleiterin Bürgerdienste klar. Wegen der geringen Fahrgastzahlen und der sehr hohen Kosten habe man den Nachtbus vor Jahren eingestellt. Doch jetzt gebe es erneut eine Chance zu gucken, wie sich die Nutzung entwickele. Regina Bresser: »Wir können die Leute nur ermuntern, sich bei uns zu melden. Denn wir sind an bestmöglichem Service interessiert und wollen gern nachsteuern, auch wenn noch an der Ausschilderung noch etwas zu verbessern ist«.

Im Rathaus ist Anna-Lena Lütke-Börding für den ÖPNV zuständig. Als Ansprechpartnerin für die Nutzer ist sie unter der Telefonnummer 183166 zu erreichen, per Email unter Anna-Lena-Luetke-Boerding@hallewestfalen.de.

Der Fahrplan vom Jahnplatz in Bielefeld nach Halle: ab 1.05, 2.05, 3.05, 4.05 über die Haltestellen Klosterstraße, Kunsthalle, Künsebeck Lindemann, Künsebeck Hartmann. Halle Sandkamp, Gartnisch, Berliner Straße, Alter Markt, Wertherstraße, Bahnhof/ZOB an 1.33, 2.33, 3.33 und 4.33.

Von Halle/ZOB zum Jahnplatz in Bielefeld fährt der Nachtbus ab 1.35, 2.35, 3.35 und 4.35 folgende Haltestellen an: Gymnasium, Maschweg, Droste-Hülshoff-Weg, Friedlandstraße, Helmholtzstraße, Künsebeck Talstraße, Grundschule Künsebeck, Kunsthalle Bielefeld, Klosterstraße, Jahnplatz um 1.59, 2.59 und 3.59.

Die Fahrt von Bielefeld nach Halle kostet 5,40 Euro. Zurück das gleiche. Tickets gibt es beim Busfahrer.