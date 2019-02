Von Vivian Winzler

Halle (WB). Es fühlt sich ein bisschen an wie »Täglich grüßt das Murmeltier«. In jeder Episode der RTL-Kuppelshow »Der Bachelor« gibt es viele Tränen und viele Küsse. Immerhin verzichten die Kandidatinnen in der siebten Folge auf Streitereien untereinander – die tragen neuerdings ihre Eltern mit dem Bachelor aus.

Doch vor den Homedates, bei denen Andrej Mangold auf die Eltern seiner Auserwählten trifft, muss er sich von zwei von ihnen verabschieden – auch von Nathalia aus Halle. Zunächst kommt ihr aber Kandidatin Jade zuvor, sie verlässt freiwillig die Show.

Viel zu sagen hat er Bachelor nicht. Ein wiederholtes »Ach Jade« ist alles, was er zustande bringt. Zu wenig für die Flugbegleiterin, die noch am gleichen Abend Mangold den Rücken kehrt. Bevor es zu der nächsten Entscheidung geht, wird hier und da noch ein bisschen geweint, sogar bei der sonst so entspannten Vanessa fließen die Tränen. Nathalia schockt kurz vor ihrem Rauswurf noch einmal alle mit dem Geständnis, dass sie noch nie Bus gefahren ist, und erklärt ihre Annährungsversuche beim Schwimmen mit Mangold so, dass sie einmal fast in New York ertrunken wäre.

Bei dem nächsten Gruppendate in der mexikanischen Prärie will eine Schamanin Mangold und den verbliebenen fünf Kandidatinnen helfen, ihre Gedanken und Energien zu reinigen. Nachdem sich jeder viel Glück und Gesundheit für seine Familie gewünscht hat, fließen vor allem bei der 25-jährigen Jennifer die Tränen. Eine halbe Minute später sieht man sie und Mangold knutschend im Dickicht. Im Trösten ist der Bachelor immerhin mittlerweile Profi. Nathalias Tränen haben dagegen nicht gereicht. Bei einer kleinen Nacht der Rosen bekommt sie keine Rose von dem Basketballer.

»Mach das arme Herz nicht kaputt«

»Ich bin mir bei ihr einfach nicht so sicher wie bei den anderen Frauen«, erklärt er seine Entscheidung. Die gelernte Sozialhelferin trägt es mit Fassung und wünscht Mangold alles Gute.

Für Steffi, Vanessa, Evanthia und Jennifer geht es schließlich zurück nach Deutschland, wo der Bachelor ihre Familien kennen lernen soll. Bei der 32-jährigen Steffi fließen auch hier die Tränen. Ihre Mutter ist nicht besonders begeistert vom Bachelor. »Mach das arme Herz nicht kaputt«, fordert sie Mangold eindringlich auf. »Ich glaube nicht, dass du die erste Rolle spielst«, erklärt sie ihrer sichtlich geschockten Tochter. Mangold versucht cool zu bleiben und zieht sich mit vagen Äußerungen aus der Affäre.

Deutlich besser scheinen die anderen Homedates zu laufen – und auch deutlich unspektakulärer. Evanthia bekommt im Gegensatz zu Steffi kaum Sendezeit, bei Jennifer dreht sich alles um einen Brief, den sie dem sensiblen Bachelor über ihre Gefühle vorliest, und bei Vanessa stiehlt ihre amüsante Schwester allen die Show. Hier kommt aber immerhin der erste Kuss zwischen der Schmuckdesignerin und Mangold zustande, sodass er alle vier gleichermaßen einmal durchgeknutscht hat.

»Ich habe keine Konkurrenz«

Es folgen dramatische Szenen bei der nächsten Entscheidung: Wer darf mit auf die Dreamdates? Mangold steht im Anzug vor einem Hubschrauber, alle vier Ladies stehen mit ihren Koffern vor ihm. »Ich habe keine Konkurrenz«, behauptet die 32-jährige Steffi noch siegessicher. Falsch gedacht: ausgerechnet sie bekommt vom Bachelor keine Rose. »Meine Mutter hatte Recht!«, erklärt sie schluchzend.

Verstehen könne sie die Entscheidung nicht. »Ich hatte ja immerhin ein Übernachtungsdate mit ihm!« Nach dem verqueren Homedate ist sie aber offensichtlich die Einzige, die von dieser Entscheidung überrascht ist. Mangold dagegen freut sich auf die Dreamdates mit seinen drei Finalistinnen Evanthia, Vanessa und Jennifer.