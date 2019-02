Halle (WB). Auf dem Künsebecker Weg in Höhe der Alleestraße ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem minderjährigen Fahrradfahrer gekommen.

Die 34-jährige Ford-Fahrerin war nach Auskunft der Polizei gegen 7.20 Uhr auf dem Künsebecker Weg in Richtung Alleestraße unterwegs. Als sie mit ihrem Wagen nach rechts auf einen Supermarkt-Parkplatz abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto der Frau und einem minderjährigen Radler, der auf dem Gehweg der Künsebecker Straße fuhr.

Der junge Fahrradfahrer gab an, unverletzt zu sein. An dem Auto entstand Sachschaden. Nach einer kurzen Unterhaltung verließen beide Beteiligten den Unfallort. Erst am Nachmittag meldete die Ford-Fahrerin den Unfall der Polizei.

Die sucht nun nach Zeugen. Der Radler soll etwa 13 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze und keinen Fahrradhelm. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.

Die Polizei betont in diesem Zusammenhang erneut: »Bei Unfällen mit Kindern sollte in jedem Fall die Polizei mit hinzugezogen werden, auch wenn das Kind angibt unverletzt zu sein.« Kinder seien im Falle eines Unfalls schlicht überfordert, die Situation richtig einzuschätzen. »Meldet man einen Zusammenstoß mit einem Kind erst später der Polizei, könnte es für den Autofahrer bzw. den Erwachsenen problematisch werden. Es besteht der Verdacht einer Unfallflucht, und das ist eine Straftat!« In den meisten Fällen hätten die Unfall beteiligten Autofahrer gar nicht die Absicht, vom Unfallort zu flüchten, erfüllten durch ihr Verhalten aber den Tatbestand der Verkehrsunfallflucht. »Deshalb: Rufen Sie bei Unfällen mit Kindern immer die Polizei über den Polizeiruf 110 - zu Ihrer eigenen Sicherheit!«