Von Margit Brand

Als Kind hat sie die Kleidung für ihre Puppen selbst genäht. Ihre Eltern waren beide Schneider – ein gewisses angeborenes Talent zeigte sich da früh. »Aber dann geriet das irgendwie in den Hintergrund. Ich lernte Industriekauffrau«, erzählt Ingrid Harder. Auch das hat sie nicht bereut, schießlich zahlt es sich heute aus. »Ohne die kaufmännischen Kenntnisse würde der Laden hier sicher nicht so gut laufen.«

Der aktuelle Trend der De-Globalisierung in einer Welt, in der die großen Probleme nur global gelöst werden können, ist eine Gefahr insbesondere für Deutschland. Wir haben viel zu verlieren. Wir müssen deswegen an der Union arbeiten und weiter Überregulierungen und Bürokratie abbauen.

Aber das Kreative steht natürlich im Vordergrund. Es war die bevorstehende Geburt des ersten Enkelkindes, die die heute 64-Jährige zurück »an die Nadel« brachte. Kaum war ein neuer Bezug für den alten Stubenwagen fertig, hatte sie der Nähvirus wieder voll erwischt. Ihr Mann war es schließlich, der sie zur Existenzgründung ermunterte und unterstützte.

»Wer hier kommt, denkt oft anders«

Und so verkauft Ingrid Harder heute nicht nur Stoffe und Zubehör. Sie teilt vor allem ihre eigene Freude am Nähen und Selbermachen. In kleiner Runde in ihren Kursen zum Beispiel, aber auch bei so manchem (Beratungs-)Gespräch über den Ladentresen. »Wer hier kommt, denkt oft anders«, hat die 64-Jährige die Erfahrung gemacht. Der aktuelle »Do-it-yourself«-Trend feiert selbstgemachte Unikate und hat den Geschäftserfolg sicherlich beflügelt.

Doch Ingrid Harder entdeckt hinter dem Spaß am Individuellen auch noch etwas anderes: die Abkehr von der Wegwerfmentalität. »Wer sich die Mühe macht, selbst ein T-Shirt zu nähen, legt auch Wert auf Qualität. Die Stoffe sollen auch nach dem x-ten Waschen noch gut sein.«

Sie unterstützt dieses Denken gern und hat selbst ein Herz fürs originelle Upcycling – haucht also alten, gebrauchten Stoffen wieder neues Leben ein. Die Pinnwand aus einer alten Jeanshose, die neben der Kasse hängt, ist so ein Beispiel dafür. Selbst die »Wand« für das vielfältige Zubehör für die Nähmaschinen, die sie seit eineinhalb Jahren ebenfalls anbietet, ist selbstgenäht: Ingrid Harder hat einfach die ausgedienten Pappkerne ihrer Stoffballen mit dunkler Baumwolle bezogen.

Ideen kommen beim Machen

Bei dieser Arbeit ist ihr die Idee gekommen, wo so etwas ebenfalls gut einsetzbar wäre: als Boden in einer Einkaufstasche. Ist schon in Vorbereitung. Unterdessen zeigt sie, dass auch ein Stück Angelschnur wertvolle Dienste beim Nähen leisten kann. Im Saum eines Volants – moderne Over- und Coverlockmaschinen arbeiten das quasi automatisch ein – geben sie hervorrangenden Stand. Man muss sich eben nur zu helfen wissen.

Meistens hat Ingrid Harder so viele Kundenaufträge liegen, dass sie gar nicht dazu kommt, für sich selbst etwas zu nähen. Und wenn sie genügend Zeit hätte? »Dann würde ich mir eine Regenjacke nähen. Und einen ganzen Stapel Sommer-T-Shirts.« Doch das wird wohl noch etwas dauern. Im Moment steckt die »Stoffkisten«-Inhaberin mitten in den Vorbereitungen für die kleine Hausmesse, die sie anlässlich des fünfjährigen Bestehens ausrichtet. Am Dienstag, 19. Februar, und Mittwoch, 20. Februar, bekommt sie von 9 bis 18 Uhr Verstärkung von einer Nähberaterin aus dem Hause Elna. An modernen Maschinen können sich Nähfreunde dann im Laden ausprobieren.