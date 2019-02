Die Bielefelder Gerry-Weber-Filiale in der Altstadt. Foto: Oliver Schwabe

Halle (WB/ef). Der Haller Modehersteller Gerry Weber verschiebt aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens wichtige Finanztermine. So werde es am 28. Februar keine Bilanz-Pressekonferenz geben, teilte ein Sprecher am Freitag mit.