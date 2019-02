Halle (WB/kg). Die dicke Blutbuche in Deckenbrocks Garten an der Langen Straße in Halle steht noch ebenso wie ein oder zwei andere Baum-Veteranen. Doch nach hinten heraus in Richtung Gartenstraße ist Ende vergangener Woche auf städtischem Grund und Boden alles frei geschlagen.