Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Die Kundgebung zum 1. Mai des Deutschen Gewerkschaftbundes (DGB) am Dreiecksplatz in Gütersloh steht in diesem Jahr ganz im Zeichen Europas.

Unter dem Motto »Europa. Jetzt richtig!«, wollen Beschäftigte am Tag der Arbeit auf die Straße gehen, natürlich auch bundesweit. »Wir sind der Meinung, dass die Europäische Union richtig und wichtig für uns ist. Sie weist jedoch Defizite auf«, sagt Anke Unger, DGB-Regionsgeschäftsführerin Ostwestfalen-Lippe. Europa habe viel für uns getan, wie beispielsweise eine einheitliche Urlaubsregelung, die Anerkennung von Berufsabschlüssen oder in der Bildung, erklärt sie. Doch es klafften auch noch einige Lücken. »Wir brauchen europaweite Standards für gute Arbeitsbedingungen statt Dumping-Wettbewerbe zwischen den Mitgliedsstaaten. Wir brauchen mehr Tarifbindung und armutsfeste Mindestlöhne.« Es gebe auch keine einheitliche Steuerregelung. Unger: »Großkonzerne wie Amazon, Ikea, Zalando oder Apple haben niedrigste Steuersätze. Da müssen wir dran arbeiten und eine faire, europäische Regelung finden.«

Europa könne noch sozialer werden, meint auch Hans-Werner Heißmann-Gladow, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Gütersloh-Oelde. Er stehe für noch mehr demokratische Grundrechte und Mitbestimmung. Es müsse ein Marshall-Plan für Europa her, »um Wachstum, Arbeitsplätze, Bildung und Wohlstand auch in Zukunft zu sichern und die Klimaziele zu erreichen.« Auf lokaler Ebene sei man zum Beispiel mit Miele in guten Gesprächen, die sich natürlich auch auf Europa sich auswirken könnten. Heißmann-Gladow: »Der Transformationsprozess muss gestaltet werden.« Die Mai-Kundgebung am 1. Mai an der Feldstraße am Dreiecksplatz beginnt um 11 Uhr, wenn Güterslohs Bürgermeister Henning Schulz sein Grußwort an die Bürger richtet. Die Mairede hält in diesem Jahr der ehemalige NRW-Landesminister Guntram Schneider, gebürtiger Gütersloher. Für Livemusik sorgt die Bielefelder Band »Touch of Sound«.