Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Zur Expo 2000 haben die Kommunen dem Haller Willem den Anschub gegeben. Jetzt ziehen die Anliegergemeinden erneut an einem Strang: Sie setzen sich gemeinsam für den Halbstundentakt auf der Strecke zwischen Halle und Osnabrück ein – auch aus Klimaschutzgründen.

Wer zwischen Niedersachsen und Ostwestfalen mit dem Zug zur Arbeit fahren will, begrüßt ein en dichten Taktverkehr ebenso wie Leute, die einen Einkaufsbummel oder Ausflug unternehmen wollen. Seit der Reaktivierung des Haller Willems bis Osnabrück steigen an Werktagen durchgängig 5000 Fahrgäste ein. Und noch mehr zwischen Halle und Osnabrück kann man für den Zug gewinnen, wenn Ankunfts- und Abfahrtzeiten durch den 30-Minuten-Takt näher an Arbeitsbeginn und -ende heranrücken.

Anpassungen im Fahrplan

Das macht die Erklärung deutlich, die Vertreter von neun Anliegergemeinden sowie der Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO), die die Strecke zwischen Dissen und Osnabrück für 30 Jahre gepachtet hat, am Donnerstag unterzeichnet haben. Beschlüsse gibt es seit Jahren. Inzwischen existieren auch Pläne für den Bau von zwei neuen Begegnungspunkten auf der eingleisigen Strecke. Auch Anpassungen im Fahrplan sind bereits angedacht, wie Johannes Bartelt von der Initiative Haller Willem sagte. »Es geht nicht ohne Westfalen. Die müssen mitmachen, und deshalb sind auch Gespräche in Bielefeld notwendig«, sagte Bartelt beim Ortstermin in Wellendorf (Gemeinde Hilter).

Jetzt sollen die Aufgabenträger grünes Licht geben und die erforderlichen Finanzen bereit stellen: der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe in Bielefeld sowie die Landesverkehrsgesellschaft Niedersachsen in Hannover. Johannes Bartelt: »Der Bundesverkehrsminister strebt durch den Deutschlandtakt die Verdoppelung der Fahrgastzahlen der Bahn bis 2030 an.« Dafür müsse für den Haller Willem die erforderliche Infrastruktur rechtzeitig geschaffen werden.

Mehr Beschäftigte als Potenzial

Bekanntlich will Storck als einer der größten Arbeitgeber der Region bis zu 1700 neue Arbeitsplätze schaffen. Den Halbstundentakt für die Anbindung des Haltepunktes Gerry-Weber-Stadion hält Benjamin Potthoff von der Stadt Halle deshalb für eine Aufgabe, die man pragmatisch angehen müsse. Ein besseres Angebot wünscht sich auch Borgholzhausens Bürgermeister Dirk Speckmann. Die schnell wachsende Mitarbeiterzahl im interkommunalen Gewerbegebiet (derzeit 1500 Beschäftigte) biete Potenzial für den Zug. Die neue Mobilstation und das Projekt E-Carsharing, das mit dem Pendelverkehr zum Bahnhof gekoppelt ist, machten den engeren Takt für Pium essentiell. Als Gemeinde mit vielen Auspendlern wie Steinhagen hält Vize-Verwaltungschefin Ellen Strothenke eine Stunde Wartezeit auf den Zug nicht mehr für zeitgemäß.

Grundstück ist schon reserviert

Ähnliche Gründe haben andere Anlieger. Praktisch ist auf niedersächsischer Seite schon einiges in Vorbereitung: Der Industriestandort Dissen hat an der Gräfenwiese sogar ein Grundstück reserviert, damit sich zwei Züge auf der Strecke begegnen können, wie Bürgermeister Hartmut Nümann sagte. Auch der Haltepunkt Oesede (Georgsmarienhütte) wird wegen der hohen Pendlerverflechtungen noch wichtiger, unterstrich Jürgen Werner von der VLO. Etwa 3,5 Millionen Euro kostet es, den alten Rangierbahnhof klar zu machen. Als zusätzlicher Kreuzungsbahnhof im Gespräch ist der Haltepunkt Malbergen. Werner hofft, dass die Züge zumindest abschnittsweise einmal mit Tempo 100 fahren können.