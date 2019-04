Experten vom LWL-Denkmalamt haben die Häuser an der Langen Straße begutachtet. Das Haus 37, in dem Friseursalon und Pizzeria betrieben werden, steht bereits unter Schutz, für Haus 41 (oben rechts im Bild) sehen sie einen Denkmalwert Foto: Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Für die Häuser an der Langen Straße in Halle kommt ein Ensembleschutz nicht in Frage. Die Fachleute vom LWL-Denkmalamt in Münster halten die Ausweisung eines Denkmalbereiches für nicht begründbar. Sie empfehlen der Stadt allerdings die Unterschutzstellung von drei anderen Gebäuden. Eines gehört der Stadt, zwei sind in Privatbesitz.

Für die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 8. Mai, hat die Stadt einen Vertreter des Landschaftsverbandes eingeladen, um die Ergebnisse der Inventarisierung persönlich vorzustellen. Ihre knapp gehaltene Expertise begründen die Denkmalschützer mit den zahlreichen baulichen Veränderungen im Straßenbild wie an Einzelgebäuden in den vergangenen 50 Jahren. Weder im Stadtgrundriss noch im Gebäudebestand könne man die Stadtgeschichte zusammenhängend ablesen. Die von der Interessengemeinschaft Lange Straße markierten Häuser seien zwar alt, »der Bestand jedoch in sich völlig heterogen, weil die Häuser aus gänzlich unterschiedlichen Zeitschichten stammen«. Die meisten von ihnen seien Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, andere früher. Für eine Ausweisung müssten jedoch einzelne Epochen im Denkmalbereich aussagekräftig abgebildet sein. Hinzu komme das Fehlen eines »historisch aussagekräftigen Erscheinungsbildes« der Häuser, die kein Denkmal seien, und die Tatsache, dass sie im Gebiet verteilt sind.

Bürgerinitiative lässt sich nicht entmutigen

»Die Stadt kann unabhängig von dieser Einschätzung aus Münster entscheiden, wie sie die Häuser schützt. Das ist eine Frage des Willens. Mittel und Wege kann man finden und die eigenen Instrumente wie Erhaltungs- oder Gestaltungssatzung dafür einsetzen«, sagt Katrin Rother als Sprecherin der Bürgerinitiative. »Wir lassen uns nicht entmutigen und machen mit Feuer weiter. Noch ist alles offen!« Vor allem die Schutz-Empfehlung für einzelne Häuser bewertet sie als sehr positiv.

Eines davon, nämlich die Nummer 33 gehört der Stadt. Erbaut wurde das eingeschossige Fachwerkhaus, dessen Straßengiebel mit Schiefer und Holz verkleidet ist, um 1800 von Dr. Engelhard Dietrich Schmülling. Der Wundarzt hatte zwar noch eine Scheune. Doch in der Ackerbürgerstadt Halle führte er schon ein Leben, das nicht mehr von der Landwirtschaft geprägt war.

»Es spricht viel dafür, der Anregung aus Münster zu folgen und die Häuser unter Schutz zu stellen. Die Eigentümer werden natürlich eingebunden in die Entscheidungen«, sagt Bauamtsleiter Jürgen Keil. Die Denkmalschützer halten zudem die Häuser 32 und 41 für schutzwürdig. Beide sind in Privatbesitz. 32, erbaut von einem Uhrmacher, ist spätklassizistisch und typisch für die einstige Bauweise an der preußischen Chaussee. Haus 41 dokumentiert vorbildlich, wie man etwa um 1920 ein Ackerbürgerhaus im »Heimatschutz-Stil« mit Neo-Barockelementen zum Büro- und Wohnhaus umgebaut hat.