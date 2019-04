Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Das Lächeln kommt etwas mühsam: In kaum fünf Minuten ist Michaela Kaumkötter um Jahrzehnte gealtert. Beim Experiment bekommt sie eine ganz neue Perspektive. Eine, die sensibel macht für ein langes Leben in Gesundheit. Und: In diesem Leben möchte sie fitter sein als »Gert«.

20 Kilo mehr auf den Hüften als üblich lassen ihre Schritte schwer werden. Dazu schleppt sie weitere gewichtige Manschetten, die Knie- Hand- und Fußgelenke steif machen. Die Ohrschützer lassen sie alles nur noch wie durch Watte hören. Und durch die seltsame Brille sieht sie alles nur noch wie im Nebel. Kurzum: Die 57-jährige Fitnesstrainerin bei Saluto, die normalerweise dank täglich zwei Stunden in ganz unterschiedlichen Sportarten selbst durchaus fit ist, sammelt ganz neue Erfahrungen in dem Alters-Simulationsanzug namens Gert. Der gerontologische Testanzug gehört zu einem neuen Projekt des Haller Sport- und Gesundheitszentrums unter dem Dach des Sportparks. »Sei fitter als Gert« startet im Sommer und läuft über sieben Wochen. Michaela Kaumkötter: »Es ist insbesondere interessant für Menschen im Alter von 60 plus. In solch einem Anzug fühlt man sich doch sehr kompakt«.

Mit Muskulatur geht Kraft verloren

Das Alter schon jetzt erleben: Gert simuliert typische Einschränkungen, wie Saluto-Mitarbeiterin Maxi Müller erläutert: Getrübte Augenlinsen, ein eingeengtes Gesichtsfeld und ein relativ unbeweglicher Kopf. Mit dem Abbau der Muskulatur geht die Kraft verloren. Der alte Mensch kann vor allem hohe Töne nur noch schlecht hören. Seine Gelenke werden oft steif. Das Greifen und die Koordination werden schwieriger. Beweglichkeit und Geschicklichkeit gehen verloren. Und womöglich drohen durch den Bewegungsmangel außer Krankheiten auch Einsamkeit und Depressionen. Ein Teufelskreis.

Eingangs-Check und Training an Geräten

Mit Bewegung im Alltag die gesunde Lebensspanne verbessern – das ist das Ziel des Saluto-Projektes. Es beginnt mit einer Eingangsuntersuchung, eine Messung von Muskel-, Fett-und Wasseranteil im Körper (In-Body-Analyse) und einem Velio-Test, um Balance, Agilität, Sprungkraft und Kraft zu testen. Ein individueller Trainingsplan wird erstellt. Dann absolvieren die Teilnehmer zweimal wöchentlich ein gerätegestütztes Krafttraining sowie einmal eine 30-Minuten-Gymnastik. Zu guter Letzt erfolgt eine Abschlussuntersuchung: Sind die körperlichen Funktionen verbessert, um im Alter selbstbestimmt leben zu können?

Ein Informationsabend findet am Donnerstag, 16. Mai, um 18 Uhr bei Saluto statt. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 05201/815082.