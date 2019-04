Warum nicht eine Braunvieh-Kuh an der Wand? Was die Piumer Malerin Heike Denninger mit Acryl und Öl auf die Leinwand bringt, gefällt nicht nur ihrer Tochter Collien (9). Die naturalistischen Bilder finden am Wochenende viele Fans. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Frühlingserwachen draußen – und in der Alten Lederfabrik sieht alles zu, dass es sich drinnen in Sicherheit bringt. Der lang erwartete Regen lässt die große Wiese vor allem am Samstag leer aussehen. Doch den Ausstellern auf drei Etagen und in den Nebengebäuden beschert das kühle Wetter am Wochenende jede Menge interessierter Besucher. Weil es nicht so drangvoll eng ist wie üblich, nutzen viele die Gelegenheit, Kunst-Stücke und Künstler zu entdecken.