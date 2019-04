Am Steuer einer echten Staatskarosse: Heinz Schatto aus Halle in seinem Mercedes-Benz 300 »Adenauer«. Die chromblitzenden Blech-Schätzchen von einst fuhren durch den Kreis Gütersloh und das südliche Bielefeld. Foto: Malte Krammenschneider

Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Wann sieht man schon mal einen kraftvollen Ford GT 40, einen seltenen Lotus Eclat und einen majestätischen Mercedes-Benz Cabriolet D Adenauer gemeinsam in Aktion? Richtig. Eigentlich nie. Umso schöner war es nun für viele Liebhaber von historischen Fahrzeugen, diese Legenden im Rahmen der jüngsten ADAC-Westfalen-Lippe-Fahrt bestaunen zu können.

Oldtimer-Schönheiten auf ADAC-Klassik-Tour Fotostrecke

Foto: Malte Krammenschneider

Bereits eine Stunde vor dem offiziellen Start hatten sich zahlreiche Teilnehmer mit ihren Oldtimern auf dem Koyo-Parkplatz in Halle-Künsebeck eingefunden. Nach und nach rollten die Autos mit knatternden Motoren vor und sorgten nicht nur für staunende Blicke, sondern auch für viele gezückte Smartphones und Kameras.

Sehen und gesehen werden

Ein besonders beliebtes Motiv war dabei das Mercedes-Benz 300 D Cabriolet »Adenauer« von Heinz Schatto aus Halle, der mit dem Gefährt aus dem Jahr 1952 schon 30.000 Kilometer zurückgelegt hat. »Wir fahren vier bis fünf Mal im Jahr bei solchen Veranstaltungen mit. Der Mercedes ist total zuverlässig«, erklärt der stolze Besitzer des 300 D. Solch ein Modell hat übrigens einmal als Staatskarosse für den ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik gedient und bekam deshalb den Beinamen Adenauer. Gegenüber wartete derweil bereits Ulrich Hellweg aus Bad Salzuflen mit seinem MG TC (Baujahr 1946) auf die Aufforderung, sich zum Start auf dem Geländes des Autohauses Hagemeier zu begeben.

Dieser konnte am Morgen bei strahlendem Sonnenschein erfolgen, wobei es bei den ersten 50 Metern zunächst darum ging, sie möglichst nahe an der zuvor bestimmten Marke von zehn Sekunden zu absolvieren. Abweichungen wurden mit Strafpunkten belegt. Wie ADAC-Pressesprecher Ralf Collatz betonte, ginge es allerdings nicht darum, die 150- und 180 Kilometer langen Strecken durch den Kreis Gütersloh und das südliche Bielefeld möglichst schnell zu absolvieren. »In der Endabrechnung interessiert das Ergebnis nur wenige«, so Collatz. Es gehe vielmehr ums »Sehen und gesehen werden«.

Ein ganz besonderes Fahrzeug fuhr beispielsweise Gastgeber Oliver Quakernack. Sein gerade einmal 102 Zentimeter niedriger Ford GT 40 aus dem Jahr 1969 war seinerzeit das erste Fahrzeug, das die 300er Marke in Le Mans knackte. »Das Auto macht richtig Spaß«, sagte Quakernack, der sich wie die anderen Oldtimer-Fans auch über die Anwesenheit von einem Jaguar XK 140 von 1957, einem BMW 327 aus dem Jahr 1938 oder beliebten Klassikern wie dem VW Käfer oder dem Ford Taunus, um nur einige zu nennen, freuen konnte.