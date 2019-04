Großes Schlagerfest Florian Silbereisen im Gerry Weber Stadion Fotostrecke

Foto: Gabriele Grund

Die Auftritte von Florian Silbereisen und seiner Band Klubbb3, Matthias Reim, Eloy de Jong, Michelle und dem Voxxclub bereicherten die gelungene Show mit unzähligen Kulthits. Mehr als drei Stunden schmetterte das textsichere Publikum jeden Hit voller Begeisterung mit. Natürlich gab es für diesen Mega-Abend der guten Laune am Ende stehenden Beifall und lautstark eingeforderte Zugabeforderungen.

Ob als schauspielender Traumschiffkapitän, singender Entertainer, tanzende Nonne oder strahlender Gastgeber: Der charmante Vollprofi im Showbiz, Florian Silbereisen, ist derzeit als vielseitig-künstlerisches Multitalent in den Medien dauerpräsent. Selbst das Liebes-Aus mit Helene Fischer im Dezember 2018 hat Florian Silbereisen souverän, ohne jegliche Schlammschlachten oder Dramen, gemeistert. Im Gegenteil: beim »Großen Schlagerfest« in Halle bewarb Florian Silbereisen mehrfach die »Schlagerchampions«-CD, wobei er auch das Mitwirken seiner »Ex« deutlich betonte.

Bei den großen Stimmungsgaranten der Vergangenheit aber auch Gegenwart in Halle brannte mit dem ersten Erscheinen von Florian Silbereisen bereits die Luft in der überdachten Arena. Wie bei einer ordentlichen Ü50-Party wurde auf den Rängen und im Innenraum nach Herzenslust getanzt, gejubelt und gesungen. Dazu gab es Feuerfontänen, Nebelschwaden, große Luftballons, Unmengen von Konfetti, Handylichter und jede Menge Partystimmung. Eine große Videowand sorgte nicht nur für mehr optische Nähe, sondern übertrug auch farbintensive Lichtshows. Mit dem Roland Kaiser-Hit »Ich glaub es geht schon wieder los« aus dem Jahr 1988, »Wahnsinn«, 1983 von Wolfgang Petry zum Erfolg gemacht, »Tausend mal berührt«, 1984 von der Klaus Lage Band vorgestellt und dem Megapartyschlager »Tür an Tür mit Alice«, aus dem Jahr 1983 von Howard Carpendale, enterte Florian Silbereisen, vom johlenden Beifall der mehr als 5000 »Feierbiester« begleitet, die Bühne.

Durchhaltevermögen für alle Michelle-Fans

»Hallo Halle, wir feiern heute Abend gemeinsam und deswegen will ich euch singen hören«, begrüßte der dauerlächelnde Frauenschwarm seine Gäste, um mit der chorischen Publikumsbegleitung in den Millionenseller »Verdammt, ich lieb Dich« (1990) von Matthias Reim einzusteigen. Der gab sich übrigens zu fortgerückter Stunde höchstpersönlich die Ehre, um mit den Besuchern seine größten Hits zu feiern.

Durchhaltevermögen war auch für alle Michelle-Fans angesagt, denn die blonde Sängerin stand erst fast zwei Stunden später auf der Bühne. Was aber kein Problem war, denn Florian Silbereisen und seine aus Christoff De Bolle und Jan Smit Band bestehende Klubbb3-Band sorgte mit den alten Hits der Band »Pur« ebenso für ausgelassenen Schlagerkurzweil. Wie auch die »DDC-Breakdance-Crew« aus Schweinfurt, die mit tollen Tanzperformances begeisterten. Der »VoXXclub«, fünf Männer in Lederhosen, die mit rockigen bis poppigen Volksmusiksongs derzeit die Schlager- und Volksmusikbranche aufmischen, überzeugten ebenso wie der niederländische Popsänger Eloy de Jong (46). Das ehemaliges Bandmitglied von »Caught in the Act«, der als Solosänger mit seinen Erfolghits »Kopf aus – Herz an« und »Liebe kann so weh tun« in Halle begeisterte. Ordentlich Stimmung herrschte in der Arena auch beim Udo Jürgens-Medley, bei dem alle Mitwirkenden die Besucher nicht nur mit »Ich war noch niemals in New York« und »Mit 66 Jahren«, sondern auch durch den Chartkracher »Griechischer Wein« zum enthemmten Mitsingen und Tanzen animierten.

Erster großer Auftritt für Schwedin Lindholm

Optische und stimmliche Bereicherungen waren zudem durch Linda Fäh garantiert, die »Cinema« (1980 von Paola Felix gesungen) und »Cindy« (aus dem Jahr 1977 von dem Schweizer Trio von »Peter Sue & Marc« vorgestellt) sang. Besonders mit johlendem Beifall belohnt wurde dabei der Augenblick, als Florian Silbereisen seiner Bühnenpartnerin Linda Fäh aus dem Rock half. Was er früher bei einer Show auch bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin Helene Fischer gemacht hatte.

Weitere Newcomerin war die zierliche Schwedin Julia Lindholm (25), die in Halle ihren ersten großen Auftritt hatte. In einem Leinwand-Einspieler verkündete die Sängerin das sie, nach intensivem Tanz- und Deutschunterricht, nun fit sei, um den deutschen Schlagerolymp zu erobern. Das sie dafür durchaus Potential hat stellte sie mit »Leb den Moment« und »Millionen Sterne« unter Beweis.