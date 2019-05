Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Als Marie Juchacz am 13. Dezember 1919 die Arbeiterwohlfahrt in den Reihen der SPD gründete, hätte die mutige Frau wohl kaum gedacht, dass ihre Hilfsorganisation 100 Jahre später immer noch existiert und deutschlandweit rund 212.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Kreisverband Gütersloh richtete zum besonderen Geburtstag am Samstag einen Empfang in Halle aus.