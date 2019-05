Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Ihre kreativen Mond-Fahrzeuge treibt die Sonne an. Die Grundschüler aus Gartnisch wiederum bekommen einen Motivationsschub, weil sie mit ihrer Solarmobil-AG an einem Wettbewerb teilnehmen dürfen.

Der vom Energieunternehmen Innogy geförderte »3malE-Schulwettbewerb« soll das Umweltbewusstsein des Nachwuchses schärfen und ihn für die naturwissenschaftlichen so genannten MINT-Fächer begeistern.

Das klappt in der Grundschule Gartnisch offenbar gut. Denn die Schüler der Solarmobil-AG haben in diesen Wochen sichtlich Spaß daran, ein kleines Gefährt zu bauen, das ausschließlich mit der Kraft der Sonne angetrieben wird. Dass die Arbeitsgemeinschaft der Grundschule Gartnisch sich an dem Wettbewerb beteiligen kann, stand allerdings nicht von vornherein fest.

»Tüftlerboxen« für 500 Euro

»Wir mussten uns bewerben und haben ein Konzept eingereicht«, erklärt Lehrerin Christine Haschke, die sich bald darauf über einen positiven Bescheid und Fördermittel in Höhe von 500 Euro freuen konnte. So war es möglich, die für die Werkstatt benötigten »Tüftlerboxen« inklusive des benötigten Baumaterials samt Werkzeug anzuschaffen.

Vier Mädchen und vier Jungs, die von den Klassenlehrern ausgewählt wurden, lassen seitdem ihrer Kreativität und ihrem Forscherdrang freien Lauf. Bevor sich die Dritt- und Viertklässler mit Unterstützung der Ravensberger Erfinderwerkstatt an die Arbeit machten, stand allerdings zunächst eine ausführliche Einweisung auf dem Programm, um möglichst sicher mit Heißkleber, Sägen und Bohrern umzugehen. Inzwischen sind die Fahrzeuge fast fertig, nur der Feinschliff fehlt noch.

Jury entscheidet Anfang Juli

Herausgekommen sind kleine Kunstwerke, die es nicht nur technisch in sich haben. Aufgrund des Mottos »50 Jahre Mondlandung« wurden sie mit Sternen oder einer Rakete versehen. Damit dürften sie in der Lage sein, die Jury zu begeistern. Dazu beitragen wird die Tatsache, dass die Mond-Fahrzeuge der Solarmobil AG fast ausschließlich aus recycelbaren Materialien bestehen.

Bis die Kinder erfahren, ob eines ihrer Werke gewonnen hat, müssen sie sich jedoch noch ein paar Wochen gedulden. »Die Gewinner werden am 6. Juli in Friedrichsdorf gekürt«, kündigt Christine Haschke an. Bis dahin werden die AG-Teilnehmer ihrer Erfindungen den Klassenkameraden vorstellen. Auch sie sollen erfahren, was in den kleinen Autos steckt.