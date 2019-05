In Altenheimen ist die Situation ähnlich wie bei den mobilen Pflegediensten. Um die Mitarbeiter nicht zu überlasten und den Patienten gerecht zu werden, müssen Hilfesuchende auch in Halle schon vertröstet oder abgewiesen werden. Foto: dpa/Jana Bauch

Von Anna-Lisa Tibaudo

Beispielsweise wenn jemand aus dem Krankenhaus entlassen wird oder wenn zu Hause mehr Pflege als bisher benötigt wird. »Es gibt zwar neue Pflegedienste, die in Halle dazu gekommen sind, aber meiner Meinung nach, reicht das noch nicht«, resümiert Heike Manzau. Susanne Claes von der Diakoniestation Halle berichtet, dass sie zwei Anfragen an einem Tag abweisen musste, weil sie zu wenig Personal hat und dies darüber hinaus gehäuft krank ist. Claes arbeitet seit 30 Jahren in der Pflegebranche, aber was sie zur Zeiterleben muss, findet sie furchtbar. »Der Notstand ist nicht nur in Hamburg, Bremen und Berlin – er ist auch in Halle Westfalen angekommen«, erklärt sie ihren Kollegen fast verzweifelt.

Mehr alte Menschen

Reagierten früher die Abgewiesenen manchmal ungehalten, zeigen sie nun oft Verständnis für die Situation der Pflegedienste. Das ändere aber nichts am Notstand, denn der werde zukünftig vermutlich noch größer. »Weil es immer mehr alte Menschen geben wird, die länger gepflegt werden müssen«, betont Sybille Florschütz vom Lebensbaum e.V.-

Hinzu komme, dass die Angehörigen nun auch im ländlichen Raum nicht mehr so zur Verfügung stehen wie noch vor 20 oder 30 Jahren. »Früher mussten wir nur ein bisschen helfen, weil die Familie den Rest machte. Inzwischen gibt es sehr viele Patienten, die ganz alleine sind und wo man am besten vier oder fünf Mal am Tag hinfahren sollte«, meint Florschütz. »Es ist schwer, die bestehende Pflege entsprechend anzupassen.« Außerdem mache sie sich darüber Sorgen, ob genügend Nachwuchs im Pflegebereich nachrückt. Denn sehr viele Mitarbeiter sind seit der Gründung des Lebensbaum e.V., also seit fast 35 Jahren dabei. »Wir sind jetzt Mitte oder Ende 50. Und soviel ganz Junges kommt da nicht nach,« stellt sie fest.

Rücken und wenig Geld

Die Nachteile liegen auf der Hand: Neben der starken Rückenbelastung und dem Zeitdruck ist die geringe Entlohnung – besonders für Männer – unattraktiv. Der Grund liegt darin, dass die betriebswirtschaftlichen Kosten im Gegensatz zu dem stehen, was die Kostenträger zahlen. Vieles wird seitens der Mitarbeiter deshalb unentgeltlich mitgeleistet. »Viele Pflegeeinrichtungen in anderen Städten haben ihre Arbeit bereits aufgegeben oder drohen es zu tun,« berichtet Lars Vester vom Wittekind-Pflegedienst. »Ich finde es schade, dass die Politik so tut, als wenn sie die Lösung hat, in dem sie die Löhne etwas anhebt oder die Teilzeitkräfte in Vollzeit arbeiten lässt«, meint Florschütz.

Sie berieten sich wegen des Personalmangels: (von links) Gerner (Runder Tisch Pflege in Halle), Lars Vester und Jana Ilic (Wittekind-Pflegedienst), Marion Westerbarkei (Altenzentrum Eggeblick), Susanne Claes (Diakoniestation Halle), André Korbach (Daheim), Ulrike Ksol (Caritas Gütersloh-Halle), Sybille Florschütz (Lebensbaum), Rolf Schimmel (Home Instead Seniorenbetreuung), Heike Manzau (Generationennetzwerk), Andrej Wolf und Anton Lewinski (Pflegedienst Via) Foto: Tibaudo

Vester sieht das Problem darin, den Spagat zu schaffen: Den Patienten gut zu versorgen und seine Mitarbeiter dabei nicht zu verschleißen. Sprich: Gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. »Vielleicht müssen sich die Krankenkassen in der Hinsicht noch einiges einfallen lassen«, betont er. »Da ist die Politik gefragt, denn sie hat Einfluss auf die Krankenkassen«, wirft Florschütz ein.

Mit Afrika und Fernost

Was könnten Lösungen sein? Woher sollen die Fachkräfte kommen? »Wir werden stark mit Ländern in Afrika und Fernost kooperieren müssen. Da sehe ich unsere Chance«, sagt Marion Westerbarkei vom Altenzentrum Eggeblick. Sie spricht sich auch für eine bessere Anerkennung ausländischer Pflegeausbildungen aus. »Es muss versucht werden, mehr Leute für ein freiwilliges soziales Jahr zu begeistern«, meint André Korbach von Daheim e.V. Weil sie dann näher an den Pflegeberuf kämen und sich vielleicht eher für eine Ausbildung in der Pflege entscheiden würden. Die Männer, die in der Pflege arbeiten, seien überwiegend ehemalige Zivildienstleistende. »Seit der Abschaffung des Zivildienstes gibt es in der Pflege deutlich weniger männliche Auszubildende«, sagt Korbach, der selbst ein ehemaliger Zivi ist.

Enttäuscht an der Kasse

»Ich denke schon, dass Potenzial da ist. Positive Erfahrungen haben wir mit dem Jobcenter, sprich: zweiten Arbeitsmarkt gemacht, wo qualifiziert werden musste«, berichtet Rolf Schimmel von Home Instead Seniorenbetreuung. »Die Frage ist: Wie können ausgebildete Altenpflegerinnen zurück gewonnen werden, die aus Enttäuschung lieber als Kassierinnen in Supermärkten arbeiten«, fragt Jana Ilic vom Wittekind-Pflegedienst in die Runde. Sie kennt viele, die auf diese Weise resigniert haben. Wenn sie nach den Gründen fragt, antworten diese mit »Ausbeutung, Überforderung, freie Tage, die nicht eingehalten wurden und wo sie unter Androhungen und Abmahnungen einspringen mussten, andere wurden sogar von Hochzeitsfeiern geholt.

Zufrieden und glücklich

»Viele Betriebe arbeiten oft gegen ihre eigenen Mitarbeiter«, bilanziert Lewinski vom Pflegedienst Via. »Wir müssen darauf achten, dass die Mitarbeiter zufrieden und glücklich sind, dann bleiben sie dabei.« Einig sind sich alle, dass zu den schönen Seiten ihres Berufes unter anderem die Dankbarkeit und Wertschätzung der Patienten gegenüber den Pflegern gehören.