Insgesamt sollen an querenden Straßenaufmündungen zehn Tempo-30-Schilder aufgestellt werden. Die Tempo-30-Regelung gilt dann zwischen den Aufmündungen Künsebecker Weg (Takko-Markt) und Kättkenstraße (Rathaus). Wobei zwischen Bahnhof und Künsebecker Weg Tempo 30 nur von 6 und 22 Uhr gelten soll.

Seitdem der nun ehemalige kombinierte Geh-/Radweg entlang des alten Friedhofes an der Bahnhofstraße wegen fehlender Breite nur noch als Gehweg zulässig ist und auch auf der gegenüber liegenden Straßenseite bei der Bäckerei Pollmeier Radler den dortigen Radweg nicht mehr nutzen dürfen, hat sich die Kritik von Radfahrern an gefährlichen Alltagssituationen verschärft. Zuletzt hat ein junger Radfahrer aus Bokel in einem offenen Brief an die Bürgermeisterin die provozierende Frage gestellt, ob er ein Verwarnungsgeld riskieren oder sein Leben beim zwangsweise Einbiegen auf die Straße riskieren solle (verg. WB vom 17. Mai).

Versuchsempfehlung des Straßenverkehrsamtes ist die Stadt Halle nicht gefolgt

Das Straßenverkehrsamt des Kreises Gütersloh, das nach anhaltenden Diskussionen in der Haller Politik schließlich die Sperrung der nun ehemaligen Radweg-Teilstücke für den Radverkehr angeordnet hat, will nach Auskunft des stellvertretenden Abteilungsleiters Bernhard Riepe nunmehr die Einfahrt der Radfahrer auf die untere Bahnhofsstraße jetzt sicherer gestalten. Dazu sollen in Fahrtrichtung Rathaus die Radfahrer in Höhe des ehemaligen Kiosk (heute ein Frisörgeschäft) mit einem farbig markierten Schwenk auf die Straße geführt werden. So sollen die Autofahrer die Situation besser erkennen können. Das gleiche soll auf der gegenüber liegenden Seite an der Bäckerei passieren.

Im Herbst 2018 hatte das Straßenverkehrsamt der Stadt die Durchführung eines Verkehrsversuches auf der unteren Bahnhofstraße empfohlen. Die Idee war, auf beiden Seiten einen farbig markierten Fahrradschutzstreifen auf der Fahrbahn anzulegen, sodass insbesondere an den kritischen Aufmündungen Kaiser- und Goebenstraße die Radfahrer früher und besser zu sehen wären. Auf der einen Seite (Café Baier) hätten dafür Parkplätze etwas näher an die Geschäfte gerückt werden müssen. Auf der anderen Seite (Modehaus Brinkmann) hätten drei bis vier Parkplätze zwischen Rathaus und Bahnhof wegfallen müssen. Der Vorschlag kam nie in die politische Diskussion.