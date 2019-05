Von Klaus-Peter Schillig

Halle/Borgholzhausen (WB). Der A33-Abschnitt zwischen Halle und Borgholzhausen hat Maßstäbe gesetzt für den Natur- und Artenschutz. Das sagt Michael Hilkenbach, aus dem Referat Bau des Landesbetriebes Straßen NRW in Gelsenkirchen. Er leitete jetzt eine Führung exklusiv für WESTFALEN-BLATT-Leser zu zweien der insgesamt sechs Grünbrücken.

»Jetzt ist mir vieles klar geworden«, war am Ende der zweistündigen Exkursion über die Autobahn der Kommentar fast aller Teilnehmer – auch der Skeptiker. Der gelernte Garten- und Landschaftsarchitekt, in der Straßen-NRW-Zentrale zuständig für Artenschutz, Ausgleichsmaßnahmen, Grünbrücken und Qualitätssicherung, konnte fachlich begründen, warum an welchen Stellen Grünbrücken nötig sind und warum es verschiedene Leiteinrichtungen gibt. Und warum es Grünbrücken zusätzlich zu den Überflughilfen gibt, die den lebensgefährlichen Tiefflug über die Autobahn verhindern sollen.

»Natürlich sind auch alle anderen Tiere willkommen«

Vorrangig geschützt werden sollen zwei Tierarten, die rechts und links der Autobahntrasse zu Hause, aber auch stark gefährdet sind: Fledermäuse und Steinkäuze. »Natürlich sind uns auf den Brücken auch alle anderen Tiere willkommen«, sagt Sven Johanning dazu schmunzelnd, der Sprecher des Landesbetriebes in Bielefeld. Nur Menschen sollten sich von den Grünbrücken doch bitte fernhalten.

Bevor überhaupt mit dem Bau der Autobahn begonnen worden ist, sind die Artenschutzmaßnahmen schon in die Tat umgesetzt worden, erzählt Michael Hilkenbach. Von der Grünbrücke Eschweg in Borgholzhausen aus kann man es prächtig sehen. Da zieht sich für den Steinkauz nicht nur eine Reihe Obstbäume über die Brücke und ihre Rampen, auch im Hinterland ist eine Streuobstwiese angelegt worden. »Steinkäuze fliegen nicht über längere Strecken, sondern hüpfen quasi von Baum zu Baum«, erläutert der Experte. Ältere Obstbäume oder auch Kopfweiden dienten ihnen als Kinderstube, gleichzeitig aber auch durch die vielen Insekten als Nahrungsquelle und als Ansitz für Beutetiere (Mäuse) auf dem Boden.

Japanischer Knöterich unterdrückt heimische Arten

Fledermäuse wiederum, zu sehen auf der Grünbrücke Waldweg nahe am Storck-Werksgelände, benötigen ganz andere Leitstrukturen. Hier sind zwei Reihen von kleinen Bäumen oder Sträuchern nötig, weil sich die fliegenden und nachtaktiven Säugetiere mittels Ultraschall orientieren. Und auch diese Leitstrukturen werden außerhalb der Brücken fortgesetzt. Wie ein Trichter ist beispielsweise der Tatenhausener Wald durch Entnahme einiger Bäume und des Unterholzes geöffnet worden. Im Wald selbst, sagt Hilkenbach, sind Totholzstämme stehen geblieben sowie Nisthilfen aufgehängt worden. Eine davon ist bereits bezogen worden (das WB berichtete).

Der Landesbetrieb musste aber auch erfahren, wie schnell man sich beim Grünbrückenbau »Fremdlinge« einhandelt. In diesem Fall sogenannte invasive Arten. Auf der Brücke neben der Stock­kämper Straße beispielsweise hat sich, wie in einem nahen Wald, japanischer Knöterich massenhaft vermehrt – vermutlich eingeschleppt mit befallenem Mutterboden. Die Pflanze unterdrückt heimische Vegetation, ist wegen der unterirdischen Rhizome aber schwer zu bekämpfen.