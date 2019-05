Bereit zu einem Aufbruch zu neuen Ufern? Nach fast 40 Jahren am Krankenhaus Halle geht Dr. Anne Calaminus Ende Juni mit 67 Jahren in den Ruhestand. Die Oberärztin der Chirurgie ist Ärztin aus Berufung. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Sie ist cool genug fürs Skalpell und warmherzig genug, um mit Patienten oder Angehörigen mitzuleiden. Nach fast 40 Jahren am Haller Krankenhaus geht Dr. Anna-Maria Calaminus (67) Ende Juni in den Ruhestand – eine Ärztin »aus absoluter Berufung« und Leidenschaft. Und gleichzeitig auch eine Frau, die sich für in Sachen Bildung und Musik für andere einsetzt.

Mit welcher Energie die Oberärztin der Chirurgie am Klinikum Halle Arbeit und Beruf auf einen Nenner gebracht hat, das nötigt schon Respekt ab. Sie selbst ist felsenfest von ihrem Glück überzeugt: dem mit Mitarbeitern und Kollegen, mit der Familie, sogar mit der Kleinstadt Halle.

In die hat es die angehende Medizinerin aus Füchtorf 1979 verschlagen. Auf dem Weg nach Bielefeld, wo sie ihr Praktisches Jahr arbeiten wollte, gefiel es ihr in Halle so gut, dass sie sich bei der Polizei nach einer freien Wohnung erkundigte. Man konnte der jungen Frau helfen, und die zog – »fast schon verheiratet« mit Ehemann Josef Calaminus an den Klingenhagen. Er arbeitete später als Narkosearzt – und auch seine Frau fing in der Anästhesie an. »Zehn Tage nach der Approbation bin ich auf den Notarztwagen gestiegen«, erinnert sie sich heute an das Herzklopfen bei ihren ersten Einsätzen.

Schon fast einmal ein Kind in der Kita vergessen

Dass sie sich 1980 für die Chirurgie entschloss, lag auch am Handwerk. Dr. Calaminus: »Mit den Fingern zu arbeiten, das fand ich immer toll. Und dann hatte ich ja auch gelernt, gravierende Entscheidungen zu treffen. Auch die, möglicherweise Operationen durchzuführen, die für die Patienten große Konsequenzen haben.« Improvisieren, aber dennoch den Überblick behalten, bloß nicht nervös werden – über 25 Jahre hat Anne Calaminus im Notarztwagen und im Rettungshubschrauber Christoph 13 Menschenleben gerettet, ist mit Patienten mit schweren Kopfverletzungen nach Hannover geflogen oder mit Querschnittsgelähmten nach Bochum. Sie hat im OP-Saal das Skalpell beim »akuten Bauch« angesetzt, minimalinvasiv in Schlüssellochtechnik operiert, neue Hüftgelenk eingebaut oder einen Schilddrüsen-Eingriff (»unser Aushängeschild«) praktiziert – die Ärztin fühlte sich immer als Teil eines Teams, das gut zu funktionieren hatte. »Meine zweite Familie wird mir fehlen«, sagt sie und weiß, dass sie langjährige Wegbegleiter wie Angelika Rieder vermissen wird. »Wir haben zusammen gelitten und gelacht«. Dazu sind die Sonderaufgaben gekommen, die Arztbriefe, die auch nach Mitternacht geschrieben werden mussten, Qualitäts- und Zeitmanagement, Transfusionen, Strahlenschutz. Und sie saß Stunden an Krankenbetten.

Kein Wunder, dass die viel beschäftigte Ärztin, die ihren Patienten immer Vertrauen vermitteln wollte, schon mal fast eines der vier Kinder (Emily, Antonia, Julius und Moritz) im Kindergarten vergessen hätte, wie sie sich schmunzelnd erinnert. Doch geteilte Dienste erlaubten es ihr auch, sich in Elternräten und Pflegschaften einzusetzen. Im KGH-Schulverein war sie 18 Jahre Vorsitzende, im Vorstand des Musikschulvereins ist sie noch aktiv.

Auch noch Jahre nach Unfällen hat Anne Calaminus einige schlimme Bilder im Kopf. Dennoch erhofft sich die Oma von drei Enkeln auch für ihren Ruhestand noch eine sinnvolle Aufgabe, am liebsten mit ärztlichem Hintergrund. »Es fällt mir wirklich schwer, die Medizin aufzugeben.«