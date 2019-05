Über 140 Gäste wollten die Lesung mit Anne Gesthuysen in der Remise miterleben. Zum zweiten Mal war die Autorin im Rahmen der »Litera-Tour« in Halle zu Gast. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Halle (WB). »Nicht mal der liebe Gott will den bei sich haben«, heißt es im Anschluss an die Schilderung einer kuriosen Beerdigungsszene. Der zuständige Pfarrer, der schon die Taufe der Hauptperson schlicht vergessen hatte, hängt 1977 im Netz der Terrorfahnder fest. Der »fiese Möpp« und Despot Berthold muss ohne seinen geistlichen Beistand unter die Erde gebracht werden.

Etwas gestresst kommt Anne Gesthuysen kurz vor Beginn ihrer Lesung in der mit 140 Gästen ausverkauften Remise in Halle an. »Wenn ich schon mal mit der Bahn fahre, erreiche ich nie meinen Anschlusszug«, so erklärt sie die unbeabsichtigte Verspätung und schaltet umgehend in den Vortragsmodus.

Als Moderatorin des ARD-Morgenmagazins hat sie zwischen 2002 und 2014 reichhaltige Erfahrungen im Umgang mit unvorhersehbaren Ereignissen gesammelt. Zuvor muss sie aber ihrem Ehemann Frank Plasberg ein Beweis-Video des Publikums übermitteln, damit der nicht fragt: »Wer ist der Typ, bei dem du heute wieder liest?«

Verführt von Christine Westermann

»Das Schreiben von Romanen stand eigentlich nicht auf meiner Agenda«, sagt die 49-Jährige, die sich vor zehn Jahren von Christine Westermann zum Schreiben verführen ließ. »Mädelsabend« ist ihr drittes Werk, darin beleuchtet die Autorin in Rückblenden 70 Jahre Ehe unter dem Patriarchat. Männer kommen oftmals nicht allzu gut weg, deswegen »könne man die Herren aus dem Publikum als Helden feiern«.

»Seine Mutter hat alles für ihn gemacht, bis zu Hochzeit, dann habe ich diese Aufgabe übernommen«, so beschreibt eine Protagonistin die Unselbständigkeit ihres Ehemannes.Ruth und Walter sind seit ihrer »Vernunftehe« vor mehr als 60 Jahren verheiratet und mittlerweile im Seniorenheim gelandet.

Während Ruth durch neue soziale Kontakte geradezu aufblüht, leidet Walter unter den lebenslustigen Witwen. Sein lange Zeit gepflegtes Selbstverständnis gerät im neuen gesellschaftlichen Gefüge des Altersheims ganz bedrohlich ins Wanken, zumal ein Leidensgenosse als passionierter Nichtraucher bei einem ungeklärten Zimmerbrand sein Leben verloren hat.

Eigene Familie eingebracht

Ruth war seinerzeit viel mit ihrer Oma unterwegs und tritt nun selbst im Dialog mit Enkelin Sara in deren Fußstapfen. Anne Gesthuysen hat ihre Romanfiguren an eigene Familienmitglieder angelehnt und persönliche Erfahrungen mit eingebracht. Sie bewundert die starken und selbstbewussten Frauen, die in der von Männern beherrschten Welt ihren Weg gegangen sind. »Alice Schwarzer hat einen Kampf ausgefochten, den ich nicht mehr führen musste«, sagt sie und hat dennoch am eigenen Leib erfahren, dass sich außergewöhnliche Belastungen im Beruf nur schwer mit gelebter Mutterschaft vereinbaren lassen.

Beruflicher Ehrgeiz als Mutter

»Ich bin nicht mehr so ehrgeizig wie vor dem Kind«, hat Anne Gesthuysen festgestellt. Diese Erfahrung deckt sich mit einer Studie, nach der alte Rollenverteilungen gerade bei einem hohen Grad der Emanzipation wieder attraktiv werden. Die Zeiten, als Frauen bei Begräbnissen nicht zugelassen waren und der Mann die Hoheit über alles hatte, sind vorbei. Nicht zuletzt dank Frauen wie ihrer Oma, der Anne Gesthuysen mit dem Buch ein Denkmal setzen will.

Die Rache der Frauen

»Hinter der Fassade bin ich frei«, habe deren Lebensmotto gelautet. Am Ende des Lebens könnte die »Zeit der Rache« kommen, da Frauen in der Regel älter werden als Männer. So überwiegt bei den Familienmitgliedern des eingangs erwähnten »Ekelpakets« eher Freude und Erleichterung über sein Ableben, ihre Tränen entspringen jedenfalls nicht der Trauer.